“여름 분위기 끝판왕”…설현, 푸꾸옥서 드러난 반전 비키니 자태 [스타★샷]

사진 = 설현 SNS 계정

그룹 AOA 출신 배우 설현이 여유로운 일상과 특유의 밝은 매력을 전했다.

설현은 23일 자신의 SNS에 “푸꾸옥”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 설현 SNS 계정

사진 = 설현 SNS 계정

공개된 사진 속 설현은 베트남 푸꾸옥에서 여유로운 시간을 보내며 휴양지의 분위기를 만끽하고 있다. 수영장에서는 빨간 비키니 차림으로 물놀이를 즐기며 한층 밝고 생기 있는 무드를 자아냈다.

사진 = 설현 SNS 계정

사진 = 설현 SNS 계정

사진 = 설현 SNS 계정

특히 물속에서 장난스럽게 포즈를 취하는 장면에서는 자연스러운 표정과 함께 특유의 경쾌한 에너지가 느껴져 보는 이들의 시선을 사로잡는다. 여유로운 여행 분위기 속에서 전해지는 편안한 매력 또한 인상적이다.

아울러 균형 잡힌 실루엣과 건강미가 어우러지며 활기찬 분위기를 더했고, 전반적으로 생동감 있는 여름 화보 같은 느낌을 완성했다.

한편 설현은 JTBC 새 드라마 ‘인간X구미호’ 에 출연한다. 해당 작품은 인간을 홀리는 요망한 존재와 요물을 끌어들이는 인간이 운명의 교차점에서 마주하는 미지수(x) 판타지 로맨틱 코미디.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]