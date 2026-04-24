김택진 엔씨 대표 “AI 시대 ‘통찰력’이 승부 가른다”

김태진 엔씨 대표. 엔씨 제공

김택진 엔씨 대표가 신입사원들과의 대화 자리에서 인공지능(AI) 시대를 대비하기 위한 핵심 역량으로 통찰력을 꼽으며, 기술 발전 속에서도 문제의 본질을 바라보는 사고의 중요성을 강조했다.

엔씨는 전날(23일) 경기도 성남시 판교R&D센터에서 신입사원 온보딩 프로그램 ‘CEO와의 대화’를 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 행사에는 2026년 입사 신입사원들이 참석해 김 대표와 함께 AI 시대의 경쟁력, 게임 개발 철학, 엔씨의 미래 방향성 등에 대해 의견을 나눴다.

김 대표는 AI 기술이 빠르게 발전하는 시대일수록 인간의 역할이 더욱 중요해지고 있다고 강조했다. 그는 “AI 기술이 고도화될수록 인간의 통찰력은 더 큰 가치를 갖게 된다”며 “맡은 업무의 본질과 의미를 깊이 이해하고 꿰뚫어보는 힘이 있어야 AI 시대에서도 경쟁력을 확보할 수 있다”고 말했다.

게임 개발과 창의성에 대한 조언도 이어졌다. 김 대표는 “가장 이상적인 게임은 언어로 완전히 설명하기 어려운 순수한 재미를 주는 것”이라며 “논리적 한계를 넘어 본능적으로 즐거움을 느낄 수 있는 경험을 만들어내는 것이 중요하다”고 강조했다.

또한 그는 “10년 전 이 자리에 앉아 있던 신입사원들이 지금은 회사의 중심이 되어 있다”며 “여러분 역시 그보다 더 빠른 속도로 엔씨를 다음 단계로 이끌어주길 기대한다”고 당부했다.

한편 엔씨소프트는 2006년부터 신입사원 공개채용을 실시해왔으며, 입사 초기 적응과 조직 이해를 돕기 위한 프로그램으로 ‘CEO와의 대화’를 지속 운영하며 기업 철학과 미래 전략을 공유하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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