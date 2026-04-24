넵튠, 크래프톤 손잡고 인도 애드테크 확장…법인 설립 완료

넵튠 CI. 넵튠 제공

넵튠이 세계 최대 인구 국가이자 급성장 중인 모바일 게임 시장으로 평가받는 인도에 현지 법인을 설립하고, 애드테크 플랫폼의 글로벌 확장을 본격화한다.

넵튠은 24일 인도 델리에 ‘크래프톤 애드 플랫폼 인디아(KRAFTON Ad Platform India Pvt. Ltd.)’ 법인 설립을 완료했다고 밝혔다.

이번 설립은 회사가 추진 중인 3대 신사업 전략 가운데 하나인 애드테크 플랫폼 사업의 글로벌 전개를 위한 핵심 거점 구축이라는 의미를 가진다.

인도 법인의 대표는 넵튠 강율빈 대표가 직접 맡아 사업을 총괄하며, 상주 등기임원으로는 크래프톤 인도 법인의 김종혁 VP(전략 및 e스포츠 총괄)가 합류했다. 넵튠은 모회사 크래프톤과의 긴밀한 협업 체계를 기반으로 인도 시장 내 사업 확장을 가속화한다는 계획이다.

넵튠이 인도를 첫 글로벌 진출지로 선택한 배경에는 크래프톤이 보유한 방대한 트래픽과 데이터 자산이 있다. 특히 ‘배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)’는 누적 가입자 2억6000만 명, 일일 활성 이용자 수 900만 명 이상을 기록하며 현지 대표 모바일 게임으로 자리 잡았다. 넵튠은 BGMI를 포함한 크래프톤 연계 매체뿐 아니라 외부 프리미엄 광고 인벤토리까지 확보해 사업 기반을 확대할 예정이다.

향후 넵튠은 인도 법인을 중심으로 애드테크 플랫폼을 고도화하는 동시에 크래프톤과 공동 추진 중인 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 사업과의 시너지도 극대화할 방침이다. 게임 데이터와 광고 데이터를 통합해 플랫폼 전반을 내재화하고, 이를 기반으로 선순환 구조를 구축한다는 전략이다.

강율빈 대표는 “최근 앱·게임 시장에서는 마켓 수수료는 물론 유저 획득을 위한 마케팅 비용이 증가하면서 이중고에 시달리고 있고, 특히 유저획득(UA)비용이 더 빠르게 증가하고 있다”며 “이 같은 시장 상황에서 애드테크 플랫폼을 내재화한 기업의 경쟁력은 앞으로 더욱 부각될 것”이라고 말했다.

이어 “인도를 시작으로 글로벌 시장에서 데이터 기반 통합 애드테크 플랫폼을 구축하고, 최적의 광고 솔루션 제공과 함께 기업 가치 제고를 동시에 추진하겠다”고 강조했다.

한편 센서타워에 따르면 2024년 인도 게이머 수는 약 5억9000만 명에 달하며, 이 중 90% 이상이 모바일 기기를 통해 게임을 즐기고 있는 것으로 나타났다. 모바일 게임 다운로드 역시 150억 건을 넘어서는 등 글로벌 시장에서도 높은 비중을 차지하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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