[한강로 컷] 나나, 미니멀리즘의 정점 비주얼 완성

배우겸 가수 나나. 자료=E.B.M(이비엠, 에디션바이미샤) 제공

배우 겸가수 나나(NANA)와 E.B.M이 함께한 2026 PRE-SUMMER 캠페인 ‘ANTIFRAGILE’을 공개됐다.

배우겸 가수 나나. 자료=E.B.M(이비엠, 에디션바이미샤) 제공

배우겸 가수 나나. 자료=E.B.M(이비엠, 에디션바이미샤) 제공

배우겸 가수 나나. 자료=E.B.M(이비엠, 에디션바이미샤) 제공

화보 속 나나는 구조적인 실루엣과 절제된 디테일을 중심으로 한 스타일링을 선보였다. 루즈한 체크 셔츠와 데님 쇼츠 스타일링에서는 자연스러운 긴장감을 표현했으며, 경쾌한 컬러감의 원오프숄더 톱과 화이트 와이드 팬츠 조합은 감각적인 대비를 이루며 시선을 끌었다.

배우겸 가수 나나. 자료=E.B.M(이비엠, 에디션바이미샤) 제공

배우겸 가수 나나. 자료=E.B.M(이비엠, 에디션바이미샤) 제공

배우겸 가수 나나. 자료=E.B.M(이비엠, 에디션바이미샤) 제공

또 다른 화보 컷에서는 구조적인 베스트와 슬림한 스커트 스타일링으로 단단한 조형미를 강조하며 컬렉션의 메시지를 강화했다. 이어 블랙 레이어드 베스트와 플리츠 디테일, 밀리터리 무드의 부츠가 더해진 스타일링을 통해 절제된 블랙 룩으로 감정의 밀도를 응축해 컬렉션의 무드를 완성했다.

이번 캠페인은 거칠고 정제되지 않은 공간 속에서 더욱 선명해지는 나나의 존재감에 주목한다. 브랜드가 제안하는 ‘ANTIFRAGILE’은 단순히 부서지지 않는 강함이 아닌, 부서짐을 통과하며 더욱 단단해지는 상태를 의미한다. 나나는 절제된 태도와 눈빛, 유연한 포즈로 풀어내며 캠페인의 중심 서사를 완성했다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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