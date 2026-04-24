유승준, 태진아 공연장서 눈물…“한국 아직 못 가느냐” 말에 울컥

유승준 유튜브 캡처.

오랜 시간 한국 땅을 밟지 못하고 있는 가수 유승준이 해외 공연장에서 예상치 못한 따뜻한 환대에 결국 눈물을 보였다.

지난 23일 그의 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에 따르면 유승준은 지난해 4월 미국 캘리포니아 야마바 리조트에서 열린 태진아의 단독 콘서트 현장을 찾았다.

공연 도중 태진아가 “LA에 살고 있는 가수 유승준이 왔다”고 직접 소개하자 그는 자리에서 일어나 객석을 향해 깊이 고개 숙여 인사했다.

현장을 찾은 중장년층 관객들은 박수와 환호로 화답하며 반가움을 드러냈다. 일부 팬들은 가까이 다가와 어깨를 두드리며 응원의 말을 건넸고, 한 노년 관객은 “한국에 아직도 못 들어가느냐”고 안타까움을 전하기도 했다.

뜻밖의 따뜻한 반응에 유승준은 감정을 주체하지 못하고 눈시울을 붉혔다.

유승준은 1997년 데뷔곡 ‘가위’를 시작으로 ‘나나나’, ‘열정’ 등 다수의 히트곡을 남기며 큰 인기를 누렸다. 그러나 2002년 군 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하면서 병역 기피 논란에 휩싸였고, 이후 입국 금지 조치가 내려지며 한국 활동이 중단됐다.

현재 그는 재외동포(F-4) 비자 발급을 둘러싸고 정부와 법적 공방을 이어가고 있다. 대법원에서 두 차례 승소 판결을 받았지만, LA 총영사관의 비자 발급 거부가 계속되면서 세 번째 거부 처분 취소 소송 항소심이 진행 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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