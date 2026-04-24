‘냉철→코믹→감동’ 이솜, ‘신이랑’서 변화무쌍 캐릭터 변주

신이랑 법률사무소 방송화면 캡처.

배우 이솜이 한 작품 안에서 장르를 넘나드는 폭넓은 연기로 존재감을 빛내고 있다. 냉철한 법정 드라마부터 유쾌한 코미디, 감정을 자극하는 휴먼 스토리까지 자유롭게 오가며 캐릭터의 다층적인 매력을 완성해내고 있다는 평가다.

SBS 금토드라마 신이랑 법률사무소에서 츤데레 변호사 한나현 역을 맡은 이솜은 극 초반, 냉정하고 이성적인 엘리트 변호사로 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 법무법인 태백에서 인정받던 실력파답게 사건을 정확하게 파고드는 모습은 물론, 사직 이후에도 대표 양도경(김경남 분)의 신뢰를 받는 이유를 설득력 있게 보여줬다.

하지만 귀신을 본다는 의문의 남자 신이랑(유연석 분)과 엮이면서 한나현의 일상에는 코미디적 요소가 더해졌다. 장난기 어린 행동과 예상치 못한 반응으로 웃음을 유발하며 기존의 차가운 이미지와는 다른 반전 매력을 드러냈다.

여기에 가족과의 관계, 어린 시절 세상을 떠난 언니와의 재회와 이별 등 감정선이 깊어지며 휴먼 드라마의 색채도 짙어졌다. 특히 가족과의 갈등을 해소하는 장면과 이별의 순간은 시청자들에게 뭉클한 여운을 남겼다.

앞으로는 로맨스 전개도 본격화될 전망이다. 대립 관계로 시작했던 한나현과 신이랑이 점차 서로에게 스며들며 관계 변화를 예고하고 있어, 남은 이야기 속 설렘 가득한 전개에 기대가 모인다.

이처럼 이솜은 한나현이라는 인물을 통해 다양한 감정과 장르를 자연스럽게 넘나들며 극의 중심을 이끌고 있다. 변화무쌍한 캐릭터를 안정적으로 소화하며 몰입도를 높이고 있는 만큼, 향후 전개에서 보여줄 활약에도 관심이 쏠린다.

한편 최근 12회에서는 의식불명이 된 신이랑과 그의 심정지에 오열 엔딩을 장식한 한나현의 모습이 그려져 앞으로의 이야기에 궁금증을 자아냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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