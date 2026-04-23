송혜교, 분위기 뒤집었다…화이트 시스루 ‘레전드 비주얼’ [스타★샷]

사진 = 송혜교 SNS 계정

배우 송혜교가 레이스 드레스로 완성한 스타일로 색다른 매력을 드러냈다.

송혜교는 23일 자신의 SNS를 통해 한 브랜드 행사 참석 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 송혜교는 섬세한 레이스 디테일이 돋보이는 화이트 롱드레스를 착용한 채 의자에 앉아 우아한 포즈를 취하고 있다. 깊게 파인 네크라인과 은은하게 비치는 소재가 어우러지며 세련되면서도 감각적인 분위기를 자아냈다.

사진 = 송혜교 SNS 계정

사진 = 송혜교 SNS 계정

사진 = 송혜교 SNS 계정

특히 화이트 톤의 드레스는 전체적인 조화를 이루며 부드럽고 고급스러운 이미지를 한층 강조했고, 단정하면서도 정제된 분위기 속에서 특유의 우아한 매력이 더욱 돋보였다.

한편 송혜교는 넷플릭스 오리지널시리즈 ‘천천히 강렬하게’를 차기작으로 선택하고 복귀를 준비 중이다. 해당 작품은 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸며 분투하는 이들의 성장 이야기를 담는다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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