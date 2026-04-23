'안성재 레스토랑' 모수 서울, 와인 바꿔치기 논란 공식 사과…“재발 방지 약속”

사진 = 뉴시스

안성재 셰프의 파인다이닝 레스토랑 모수 서울이 와인 서빙 관련 논란에 공식 사과했다.

모수 서울은 23일 공식 SNS를 통해 “최근 온라인 커뮤니티를 통해 제기된 사안과 관련해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “와인 페어링 과정에서 정확한 안내가 이뤄지지 않았고, 이후 응대에서도 충분한 설명을 드리지 못해 고객에게 혼선과 실망을 안겼다”고 설명했다.

레스토랑 측은 문제 발생 이후 해당 고객에게 별도의 사과를 전했다고 밝히며 “고객이 이를 너그럽게 받아들였음에도, 기대에 부응하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 덧붙였다.

또한 안성재 셰프를 포함한 전 직원이 이번 사안을 엄중하게 인식하고 있으며, 서비스 전반을 재점검해 재발 방지에 나서겠다고 강조했다. 아울러“형식적인 사과에 그치지 않고 신뢰 회복을 위해 노력하겠다”고 전했다.

이번 논란은 한 온라인 커뮤니티 게시글에서 시작됐다. 작성자 A씨는 모수 서울에서 와인 빈티지가 임의로 변경됐다고 주장하며 문제를 제기했다. 그는 지난 18일 지인들과 함께 방문해 와인 페어링 코스를 이용하던 중 해당 상황을 겪었다고 밝혔다.

A씨에 따르면 한우 메인 요리와 함께 제공될 예정이었던 와인은 ‘2000년 빈티지’였지만 실제로는 ‘2005년 빈티지’가 제공됐다. 그는 맛과 향에서 차이를 느낀 뒤 페어링 리스트를 확인하며 이를 인지했다고 설명했다.

또한 서빙 과정에서도 의문이 있었다고 주장했다. A씨는 와인 사진 촬영을 요청한 뒤 소믈리에가 자리를 비웠고, 이후 2000년 빈티지 병이 다시 테이블에 놓였다고 전했다. 이를 두고 “이미 오류를 인지하고 있었던 것 아니냐”는 의문을 제기했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]