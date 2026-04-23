한국관광공사, 공공기관 고객만족도 최고등급… 관광 체감정책 성과

한국관광공사가 기획재정부의 ‘2025년도 공공기관 고객만족도 조사’에서 최고 등급인 ‘매우 우수’를 받았다. 문화체육관광부 산하 기관 가운데 같은 등급을 받은 곳은 한국관광공사가 유일하다.

23일 한국관광공사에 따르면 공공기관 고객만족도 조사는 공공서비스 품질을 높이고 대국민 만족도를 점검하기 위해 정부가 매년 실시하는 평가다. 올해는 186개 공공기관을 대상으로 조사가 이뤄졌다. 결과는 ▲매우 우수 ▲우수 ▲보통 ▲미흡 ▲매우 미흡 등 5단계로 나뉘어 발표됐다.

공사는 이번 결과를 두고 관광정책 사업의 현장 체감도를 높인 점이 반영된 것으로 보고 있다. 지역 인구감소 대응 사업인 ‘디지털 관광주민증’을 비롯해 ‘여행가는 달’ 등 전국 단위 관광 활성화 사업을 확산한 데다, 국내외 관광객 유치를 통해 지역 소비와 내수 진작에 힘을 보탠 점이 긍정적으로 작용했다는 설명이다.

한국관광공사는 최근 관광정책의 수혜 대상을 넓히는 동시에 국민이 직접 체감할 수 있는 서비스 개선에 초점을 맞춰 사업을 추진해왔다. 단순한 관광 홍보를 넘어 지역 관광과 민생경제를 잇는 실효성 있는 사업 운영이 이번 평가에 영향을 미쳤다는 평가다.

박성혁 한국관광공사 사장은 “관광을 통해 국민의 삶에 행복을 더하고자 한 노력이 뜻깊은 성과로 이어졌다”며 “대한민국 대표 관광 공공기관으로서 국민의 목소리를 더 세심하게 듣고, 혁신을 바탕으로 국내외 관광객이 만족할 수 있는 서비스를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 공사는 다음 달 12일까지 ‘관광정책 국민제안 공모전’을 진행한다. 국민 아이디어를 바탕으로 관광 분야 서비스 만족도를 높이고 고객 중심 정책을 강화하겠다는 취지다. 공모전 관련 세부 내용은 ‘대한민국 구석구석’ 누리집에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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