윤아 “유리·수영 언니 서운해”…효연의 ‘효리수’ 메보 포섭 작전 ‘칼차단’

효연이 윤아에게 휴리수의 메인 보컬 지지를 부탁하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’ 영상 캡처

그룹 소녀시대 멤버들이 가상 유닛 ‘효리수’의 메인 보컬 자리를 두고 치열한 신경전을 벌이고 있는 가운데 효연이 멤버 윤아를 포섭하려 나섰다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’에는 ‘윤아야, 너 누구 편이야? 효리수 지지할래? 아니면 꿀밤 맞을래? / 가짜 김효연 EP.18’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 효연은 가상 유닛 효리수의 메인 보컬 자리를 쟁취하기 위해 동료 멤버인 윤아를 찾아가 공개 지지를 요청했다.

효연은 윤아에게 친근한 인사를 건네며 “효리수 활동에 있어 윤아가 나를 공개 지지해 줬으면 좋겠다”고 본론을 꺼냈다. 이에 윤아는 소녀시대의 히트곡 ‘Gee’를 재치 있게 인용한 “공개 Gee Gee Gee?”라는 말과 함께 노래를 흥얼거리며 잘못 들은 척 장난스럽게 응수했다. 효연은 윤아의 엉뚱한 반응에 농담 섞인 경고를 날리며 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 효연은 “윤아가 나를 지지한다는 한 마디만 해주면 이 프로젝트를 성공적으로 이끌 수 있을 것 같다”며 거듭 응원을 부탁했다. 그러나 윤아는 “언니만 지지하면 유리 언니와 수영 언니가 서운해하지 않겠느냐”며 중립적인 입장을 고수했다. 효연은 “그렇게 세상을 둥그렇게 살아서 어떻게 할 거냐”며 장난 섞인 핀잔을 줬으나, 끝내 윤아의 확답을 얻는 데는 실패하며 웃픈 상황을 연출했다.

한편 효리수는 소녀시대 효연, 유리, 수영의 이름을 따 결성된 가상 유닛이다. 이들은 페이크 다큐멘터리 ‘가짜 김효연’을 통해 메인 보컬 자리를 차지하기 위한 보컬 트레이닝과 대국민 오디션 등 파격적인 콘텐츠를 선보이며 큰 재미를 선사하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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