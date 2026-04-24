덕킹, 4월 24일 ‘트로트랭킹 투표’ 공식 오픈

사진=덕킹(THEKKING)

K-POP 팬덤 플랫폼 애플리케이션 ‘덕킹(THEKKING)’이 오늘 ‘트로트 주제랭킹 투표’를 공식 오픈한다고 24일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 투표는 단순 인기 투표를 넘어 향후 트로트 랭킹 시스템의 부활 가능성을 가늠할 중요한 이벤트로 평가받고 있다. 특히 1위를 차지한 아티스트에게는 전광판 광고 기회가 제공될 예정이다.

후보 라인업 역시 화려하다. 트로트 열풍을 이끈 임영웅과 영탁, 황영웅을 비롯해 최근 종영한 미스터트롯3 우승자 김용빈과 TOP7이 대거 후보에 이름을 올리며 치열한 순위 경쟁이 예고된다.

플랫폼 관계자는 “이번 투표는 트로트 팬덤의 결집력을 다시 확인할 수 있는 계기가 될 것”이라며 “팬들이 직접 만드는 랭킹 콘텐츠로 확장해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

한편 덕킹은 투표 오픈과 동시에 신규 가입자를 대상으로 무료 투표권을 지급하는 이벤트도 함께 진행한다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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