현실보다 더 현실 같은 연기…구교환 ‘모자무싸’로 인생캐 경신

모자무싸 방송화면. JTBC 제공

모자무싸에서 20년째 데뷔의 문턱을 넘지 못한 영화감독 지망생 황동만을 연기한 구교환이 불안과 결핍으로 흔들리는 인물을 입체적으로 그려내며 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

구교환은 지난 18일부터 방송을 시작한 JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다(모자무싸)’에 출연하고 있다.

그가 맡은 황동만은 잘나가는 친구들 사이에서 홀로 제자리걸음을 이어가는 인물이다. 쌓여가는 불안을 끊임없는 말로 덮어내고, 감정을 과하게 분출하며 스스로를 지탱한다. 형편없는 영화를 보면 신랄하게 비판해야 직성이 풀리고, 좋은 작품을 마주하면 질투와 감동이 뒤섞여 감정을 주체하지 못한다.

특히 박경세(오정세 분) 감독의 시사회 뒤풀이에서 “한 장면도 건질 게 없다”고 직설적으로 말하는 장면은 그의 불안정한 내면을 단적으로 보여준다.

하지만 황동만은 단순한 진상 캐릭터로 소비되지 않는다. 그의 과장된 행동 뒤에는 스스로의 무가치함을 마주하지 않기 위한 절박한 방어가 자리하고 있다. 말을 멈추는 순간 밀려드는 불안을 견디기 위해 끊임없이 자신을 소모하는 인물인 셈이다. 이는 성공이 아닌, 단지 ‘불안하지 않은 상태’를 향한 처절한 생존 방식이기도 하다.

버스 안에서 억지로 몸을 흔들며 밝은 척하는 모습, 뒷산에서 아무도 불러주지 않는 자신의 이름을 외치는 장면, 그리고 허기를 채우듯 음식을 밀어 넣는 행동까지. 황동만의 일상은 공허를 메우기 위한 필사적인 몸부림으로 채워져 있다. “내 인생이 왜 네 마음에 들어야 하냐”, “빛나는 것들끼리 빛나는 세상 만들어라”라는 그의 대사는 씁쓸한 현실 인식을 담아내며 깊은 여운을 남긴다.

구교환은 이러한 인물의 양면성을 특유의 리듬감 있는 연기로 설득력 있게 풀어냈다. 날 선 외면과 유약한 내면을 자연스럽게 오가며, 황동만을 단순한 캐릭터가 아닌 살아 숨 쉬는 인간으로 완성했다. 과도한 자기연민에 머무르지 않고, 존재를 증명하려는 몸부림으로 해석해낸 점 역시 돋보인다.

방송 이후 시청자 반응도 뜨겁다. “현실에 있으면 피하고 싶지만 미워할 수 없다”, “동질감에 눈물이 난다”, “우리 이야기 같다”는 공감이 이어지고 있다. “황동만은 구교환이 아니면 불가능하다”는 평가도 적지 않다.

구교환이 그려낸 무가치함의 감정은 단순한 연기를 넘어 각자의 자리에서 버티고 있는 이들에게 묵직한 울림을 전하고 있다. 앞으로 그가 만들어갈 황동만의 서사가 어떤 위로와 공감을 남길지 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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