쁠랑드지, 안정성 분석앱 ‘유카’ 첫 100점…심희정 대표 “클린뷰티 위상 높여”

쁠랑드지가 글로벌 성분 안전성 분석·평가앱 ‘유카(Yuka)’에서 첫 100점을 획득했다.

브랜드에 따르면 유카 100점이라는 기록은 전세계 화장품 가운데 1%가 채 되지 않는다. 특히 기능성 성분이 결합된 제품이라면 더욱 어렵다. 기능성 성분일 수록 클린뷰티 성분에서 배제되는 경우가 많기 때문이다.

이에 K-뷰티 브랜드를 대표해 유카 100점을 획득한 심희정 쁠랑드지(PLAN de G) 대표를 인터뷰했다.

사진=쁠랑드지

K-뷰티의 열풍이 거센 가운데 고기능성 K-클린뷰티 브랜드 쁠랑드지(PLAN de G )의 ‘신바이오틱 GABA & PDRN 컴플리트 세럼과 크림’이 각각 100점, 93점을 기록하며 K 뷰티의 위상을 높였다는 평가다.

심 대표는 "이는 통상적으로 ‘클린뷰티 상위 1% 수준’을 의미하지만 실제로는 그보다 훨씬 더 까다로운 기준을 통과한 것"이라며 "고효율, 고성능, 고기능성 성분을 유지하면서도 안정성을 동시에 확보해야 하는 구조에서는 사실상 거의 불가능에 가까운 점수라는 평가를 받았다"고 밝혔다. 이어 "단순히 자연 유래 성분을 담았다는 차원을 넘어 유효 성분이 피부에서 실제로 작동하도록 설계한 과학 기반의 클린뷰티 브랜드로 검증된 것으로 업계는 평가하고 있다"고 덧붙였다.

사진=쁠랑드지

유카는 글로벌 시장에서 가장 엄격하고 보수적인 잣대를 가진 유럽 연합(EU)의 규제 기준을 반영해 성분 위험도를 분석하며 독립적인 성분 데이터 베이스를 사용해 성분 독성 위험, 내분비 교란 가능성, 장기 노출 영향, EU 규제 기준을 평가한다. 특히 유럽 소비자 사이에서 영향력이 크며 성분에 민감한 글로벌 시장에서 하나의 기준으로 활용되고 있다.

유카가 광고 없이 운영하는 독립형 민감 플랫폼인 반면 한국의 화해앱은 전성분을 공개하고 EWG의 데이터를 일부 참고해서 자체 기준의 ’20가지의 주의 성분’을 표시하는 국내 뷰티 플랫폼이다. EU 화장품 평가 기준에 따르면 안전성면에서 90~100점은 매우 드문 최상위 등급, 클린뷰티 제품은 60~80점대, 일반 화장품은 30~60점대로 분포되어 있다. 클린뷰티 제품이라고 해서 점수가 높은 것은 아니며 특히 기능성 성분을 강화할수록 점수가 깎이는 경우가 많다. 유명한 글로벌 화장품 브랜드들은 대체로 40~50점대에 포진되어 있다.

사진=쁠랑드지

심 대표는 "향, 패키지, 독특한 텍스처, 컨셉트 성분 등 감성에 호소하는 화장품은 많다. K 뷰티가 대부분 같은 공장, 비슷한 레시피로 만들기 때문에 ‘화장품이 다 거기서 거기’라고 저평가 되는 이유다. 쁠랑드지는 자연 유래 유효 성분을 독자 레시피와 독자 기술로 배합해 안정성과 고효율의 두 마리 토끼를 잡은 것이 특징"이라고 밝혔다. 그는 "단순히 유해 성분을 빼는 것이 클린뷰티가 아니며 피부 장벽을 보호하고 미생물 균형을 유지하며 장기적으로 피부를 건강하게 만드는 것이 쁠랑드지의 클린뷰티"라고 설명했다.

피부는 왜 예민해지며 피부가 좋아지는 방법은 무엇일까. 심 대표는 "건강한 피부가 되기 위해서는 바르는 것보다 무엇으로, 어떻게 씻느냐에 달려 있다. 클렌징 노화라는 얘기가 있다. N 차 세안으로 피부는 예민하고 건조해진다. 아무거나 바르지 못하는 피부라면 안전한 성분의 클렌저, 클렌징 방법을 바꾸는 것이 현명하다"고 설명했다.

사진=쁠랑드지

그는 "3중 세안을 한번에 해결하는 쁠랑드지 클렌저는 자극을 줄이고 유효 성분의 흡수를 높이는 프리 트리트먼트의 원스톱 클렌징 솔루션"이라며 "단순히 안전한 성분이 아니라 결과로 증명하는 브랜드로 자리잡고 싶다"고 밝혔다.

쁠랑드지는 미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 폴란드에 수출되고 있으며 스페인, 일본, 대만 수출을 진행 중이다. 5월 프랑스 파리에서 일주일간 팝업행사가 열리며 미국에서는 1주일 단위로 팝업이 열린다. 아울러 5월 스페인에서 열리는 브랜드 엑스포 박람회에 참가한다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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