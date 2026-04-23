권은비, 분위기 달라졌다…한층 짙어진 성숙미에 ‘시선 집중’

사진 = 권은비 SNS 계정

가수 권은비가 새로운 모습으로 근황을 전했다.

권은비는 23일 자신의 SNS를 통해 새 프로필 사진 여러 장을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 권은비는 과감한 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 몸선을 강조한 의상이 어우러지며 한층 대담한 분위기를 완성했고, 강렬한 눈빛에서는 자신감과 카리스마가 동시에 느껴진다.

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

특히 바디수트를 활용한 스타일링은 권은비 특유의 매력을 극대화하며 세련된 무드를 자아냈다. 자연스럽게 흩날리는 긴 머리는 전체적인 분위기에 생동감을 더하며, 한층 깊어진 존재감을 드러냈다.

한편 권은비는 지난달 전속계약 만료로 오랫동안 몸담았던 울림엔터테인먼트를 떠났다. 당시 그는 손편지를 통해 “연습생 시절부터 지금까지, 정말 오랜 시간 동안 나를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었다”며 감사의 뜻을 전했다.

이어 “무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 저에게 큰 선물로 남았다”며 “함께해 주신 울림엔터테인먼트 회사 식구분들께 진심으로 감사하다. 그리고 항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 되어주신 팬 여러분께도 정말 감사하다”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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