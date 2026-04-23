[TV핫스팟] '17세' 오유진, 전수경 아버지 가요제 도전 도왔다

가수 오유진이 배우 전수경의 아버지를 위한 일일 노래 선생님으로 나서 눈길을 끌었다.

오유진은 지난 22일 방송된 TV조선 예능 ‘아빠하고 나하고’에 출연해 가요제에 도전하는 전수경의 아버지를 위해 특별 코칭에 나섰다. 이날 오유진은 두 사람을 위한 무대로 설운도의 ‘사랑의 트위스트’를 열창하며 흥겨운 에너지와 탄탄한 가창력을 선보였다.

11세에 데뷔해 올해 데뷔 6년 차를 맞은 오유진은 “어렸을 때 할머니를 따라 노래교실에 갔다가 트로트에 입문하게 됐고, 오디션 프로그램을 통해 데뷔했다”고 자신의 이야기를 전했다. 이어 “할머니가 할아버지를 만난다는 이야기를 듣고 선물을 챙겨주셨다”며 도라지 진액과 스카프를 건네 훈훈함을 더했다.

오유진은 전수경 아버지의 실력 점검에도 나섰다. 박자와 가사 숙지 부분에서 아쉬운 점을 정확히 짚어내는가 하면, 정통 트로트 ‘추억의 소야곡’ 무대를 본 뒤에는 냉철하면서도 따뜻한 분석을 내놨다.

그는 “‘추억의 소야곡’은 가요제 참가자들이 많이 선택하지 않는 곡인데, 가수들에게도 쉽지 않은 노래라 심사위원들의 눈에 띌 수 있을 것 같다”며 “그 시대를 직접 겪어오신 만큼 곡을 더 잘 표현하실 수 있을 것”이라고 칭찬했다. 이어 무대를 위한 팁으로 끝음 처리와 하트 포즈 3종까지 전수하며 세심한 코칭을 이어갔다.

전수경의 아버지는 오유진의 조언을 반영한 복습 무대로 만족스러운 변화를 보여줬고, 오유진은 “좋은 결과가 있을 것 같다”며 응원을 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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