승한앤소울, 아티스트 승한의 퍼포먼스란

승한(XngHan·SM엔터테인먼트 소속)이 새 앨범을 통해 퍼포먼스에 특화된 매력을 다시 한번 보여준다.

승한은 아티스트 브랜드 승한앤소울(XngHan&Xoul)을 론칭한 뒤, 2025년 솔로 데뷔 프로젝트부터 자신의 강점인 퍼포먼스를 효과적으로 보여주기 위해 2명의 프로페셔널 댄서와 크루 형태로 활동해왔다. 당시 신선한 조합으로 주목받은 그는 이번 컴백에서는 새로운 댄서들과의 호흡도 예고한 상태다.

오는 27일 발매되는 승한앤소울의 첫 번째 미니앨범 ‘Glow’는 폭넓은 EDM 기반의 댄서블한 트랙들로 구성됐다. 승한은 앞서 팝 하우스 장르의 타이틀곡 ‘Glow’에 대해 “듣는 순간 ‘내적 댄스’를 불러오는 곡”이라고 소개하며 기대를 높인 바 있다.

수록곡 ‘Dancing Anyway’는 감미로운 피아노 선율로 시작해 댄서블한 분위기로 전환되는 하우스 장르의 곡이다. 붙잡을 수 없는 사랑 앞에서도 상처를 두려워하지 않고 자신의 감정에 솔직하겠다는 메시지를 담았다.

또 다른 수록곡 ‘Lovin’ On Me’는 몽환적인 인트로와 리드미컬한 사운드가 어우러진 곡으로, 장르적 경계를 자연스럽게 넘나드는 구성이 특징이다. 사랑은 결국 자신을 사랑하는 것에서 출발한다는 긍정적인 메시지도 담아냈다.

한편 승한은 컴백을 하루 앞둔 26일 서울 중구 엑스칼라(XSCALA)에서 오후 2시와 6시, 두 차례에 걸쳐 ‘2026 XngHan&Xoul Fanmeeting [Let’s Glow]’를 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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