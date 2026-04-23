병실 찾은 로티·로리, 환아들에 ‘꿈’ 선물

롯데월드가 어린이날을 앞두고 서울대어린이병원에서 ‘찾아가는 테마파크’ 행사를 진행했다. 롯데월드 대표 캐릭터 로티, 로리와 공연 연기자들이 어린이날을 앞두고 서울대어린이병원을 찾아 병실의 환아와 가족들에게 선물을 전달하며 따뜻한 마음을 나눴다.

로티·로리와 연기자들이 환아와 함께 사진 촬영을 하고 있다. 롯데월드 제공

행사는 어린이날을 병실에서 보내야하는 환아와 가족들에게 특별한 추억을 선사하기 위해 마련했다. 이날 롯데월드 대표 캐릭터 로티, 로리와 공연 연기자들은 환아들이 있는 병실 마다 방문해정성스럽게 준비한 캐릭터 선물을 전달하고, 사진 촬영까지 함께했다.



롯데월드 샤롯데 봉사단은 1995년부터 어린이병원을 방문해 특별 위문공연을 진행하고 있다. 찾아가는 테마파크 외에도 소아암 어린이들에게 꿈의 무대를 선사하는 ‘드림 스테이지’ 등 테마파크의 특성을 살린 사회공헌활동을 통해 아름다운 나눔을 실천하고 있다.



이와 함께 사회공헌 캠페인 ‘드림업(Dream Up)’을 필두로 드림티켓 등 문화생활 지원을 위한 다양한 CSR 활동을 진행하고 있다. 대중교통 이용 독려를 통한 탄소 배출 저감 등 손님과 함께하는 친환경 ‘그린월드 캠페인’도 펼치고 있다.

정희원 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]