‘솔로지옥3’ 윤하정, 결혼 앞두고 교제 시기 의혹 해명…“촬영 후 만남”

사진 = 윤하정 SNS 계정

‘솔로지옥3’ 출신 윤하정이 결혼을 앞둔 가운데, 교제 시기에 대한 의혹을 직접 해명했다.

윤하정은 22일 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답을 진행하며 예비신랑과의 러브스토리를 공개했다.

그는 “20대 초반부터 알고 지냈던 오빠다. 가끔 친구들이랑 같이 만나는 자리에서 장난처럼 ‘하정이가 이상형’이러면서 플러팅을 했었는데 그때마다 제가 ‘오빠 같이 마른 남자는 싫다’고 거절했었다”고 밝혔다.

사진 = 윤하정 SNS 계정

이어 “근데 몇 년 뒤에 오랜만에 만났는데 벌크업해서 나타났다. 제가 한 말을 듣고 충격 먹고 운동을 했다더라”라고 회상했다.

그러면서 “그러더니 자신감이 생겼는지 그때부터 매일 집앞에 디저트랑 꽃다발을 두고 가면서 조용히 꾸준하게 마음을 표현하는 모습을 보며 어느 순간 마음이 열렸고 결국 만나게 됐다”며 “1000일 정도 만났는데 10월에 결혼한다고 하면 3년 좀 넘게 만나고 결혼하는 것”이라고 전했다.

특히 윤하정은 ‘솔로지옥’ 출연 당시 이미 교제 중이었는지에 대한 질문에 “당연하죠. ‘솔지’ 찍고 나와서 1년 만에 우연히 본 거였는데, 그때부터 고백 공격을”이러며 “원래 아는 사이다 보니 사귀기까지는 얼마 안 걸렸을 뿐! 전 사실 ‘솔지’에서 결혼할 사람 만날 줄 알았는데, 이렇게 나와서 만날 줄은 몰랐어요. 인생이란”이라고 밝혔다.

또 그는 “속 시원하고 깔끔하고 확실하게 말해주는 사람 너무 좋다”는 칭찬에는 “감사합니다! 확실하게 말씀드려야 추측성 글이 안 올라올 것 같아서. 축하받아야 할 시기에 해명글 올릴 바엔 처음부터 솔직해지자는 파! 결론은 솔지 촬영 끝나고 나와서 만난 거고, 그전에는 어쩌다 얼굴 한 번씩 보는 오빠 동생 사이였습니다!”라고 선을 그었다.

한편 윤하정은 2023년 ‘솔로지옥 3’에 출연해 주목받았으며, 오는 10월 비연예인 연인과 결혼식을 올릴 예정이다.

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