현아♥용준형, 요즘 뭐하나 했더니…장성규와 테니스 모임서 포착 [스타★샷]

사진 = 장성규 SNS 계정

방송인 장성규가 가수 현아와 용준형 부부의 근황을 전하며 눈길을 끌었다.

장성규는 23일 자신의 SNS에 “테니스 천재 탄생. 용준형. 현아”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “준형이 무릎 피멍에도 불구하고 불태우는 모습 멋지다”며 테니스에 몰두한 용준형의 열정을 전했다.

사진 = 장성규 SNS 계정

공개된 사진에는 실내 테니스장에서 라켓을 들고 함께 포즈를 취한 세 사람의 모습이 담겼다. 오랜 시간 테니스를 즐겨온 장성규는 현아와 용준형의 실력을 높이 평가하며 훈훈한 분위기를 전했다. 세 사람은 밝은 미소로 화기애애한 현장을 연출해 눈길을 끌었다.

특히 금발로 변신한 현아는 한층 통통해진 볼살과 사랑스러운 비주얼로 시선을 모았다. 편안하고 자연스러운 분위기가 더해지며 팬들의 반가움을 샀다. 용준형 역시 활기찬 모습으로 건강한 일상을 전했다.

한편 현아와 용준형은 2024년 결혼해 부부의 연을 맺었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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