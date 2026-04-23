빌리, 첫 정규 수록곡 ‘시크릿 노 모어’ 영상 오픈…확장된 ‘빌리버스’ 눈길

오는 5월 6일 첫 정규 앨범을 발매하는 그룹 빌리(Billlie)가 컴백 기대감을 끌어올렸다.

빌리는 23일 공식 SNS를 통해 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2) 수록곡 '$ECRET no more'(시크릿 노 모어)의 'CARTOGRAPHY OF THE UNCONSCIOUS'를 선보였다.

1990년대 유러피안 다크 판타지 애니메이션 스타일로 제작된 해당 영상은 몽환적인 분위기 속 불안한 아름다움을 추상적인 이미지로 그렸다. 빌리는 혼란스러운 무의식 속 깊은 내면의 자신과 온전히 마주하며 진정한 자아를 드러냈다. 숨겨진 자신의 감정을 느끼고, 있는 그대로의 자신을 받아들이며 완전한 '나'로 거듭나는 과정을 감각적으로 담아냈다.

'$ECRET no more'는 곡 제목부터 빌리의 데뷔 앨범의 수록곡 'everybody's got a $ECRET'을 떠올리게 한다. 빌리는 당시 '비밀의 열쇠'에 대해 질문을 던진 것에서 한걸음 더 나아간다. 숨겨왔던 무의식을 탈피하며 완성도 높은 성장 서사를 그린다.

'$ECRET no more'는 차이코프스키의 '백조의 호수'를 모티브로 한 샘플링 선율과 트랩 사운드가 교차하며 빌리표 독창적 클래식을 구현했다. 멤버 문수아가 직접 작사에 참여해 곡의 완성도를 끌어올렸다.

아울러 빌리의 앨범 서사와 연관이 깊은 '빌리 & 러버스' 새로운 캐릭터 등장도 예고했다. 빌리의 무의식에서 나타난 캐릭터의 정체는 무엇일지 한층 확장된 '빌리버스(빌리+유니버스)'에 대한 기대감이 커진다.

정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 빌리가 2022년 2월 발매한 미니 2집 'the collective soul and unconscious: chapter one'의 연장선에 있는 작품이다. 균열의 발생을 다룬 전작에 이어 신보를 통해 그 균열의 심부로 걸어 들어가는 용기에 관한 이야기를 전한다. 빌리는 외부 요인에 흔들리지 않고 스스로를 지켜내겠다는 단단한 태도를 녹여내며 '콘셉추얼 아이콘' 면모를 보여줄 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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