아로셀, 25일 수원삼성블루윙즈 홈경기서 첫 오프라인 팬 이벤트 진행

사진=아로셀

에프아이씨씨(FICC)의 바이오 뷰티 브랜드 아로셀(AROCELL)이 오는 4월 25일 수원월드컵경기장에서 열리는 수원삼성블루윙즈와 부산FC의 홈경기에서 팬들과 직접 만나는 오프라인 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 아로셀이 2026년 수원삼성블루윙즈 공식 파트너로 선정된 이후 처음으로 마련되는 오프라인 이벤트다. 수원월드컵경기장 중앙광장에 '아로셀 부스'를 운영하며 수원삼성 선수들이 직접 애용하는 아로셀 제품을 팬들이 현장에서 체험하고 경험할 수 있도록 기획됐다.

현장에서는 SNS 팔로우 참여자를 대상으로 멜라 TXA 선세럼 미니가 증정되며 아로셀 자사몰에서 3만 원 이상 구매 시 사용 가능한 1만 원 할인 쿠폰도 함께 제공된다. 카카오톡 채널 '아로셀'을 추가하면 룰렛 이벤트에도 참여할 수 있으며 경품으로는 슈퍼콜라겐 마스크팩 2.0 ECM ACTIVE·멜라 TXA 마스크·보툴케어 프라임톡스 마스크 3종 중 1종과 수원삼성블루윙즈 히든 굿즈가 준비돼 있다. 이 밖에도 멜라 TXA 선세럼 리뷰 이벤트 및 구매 인증 이벤트를 통해 수원삼성블루윙즈 선수 사인 유니폼과 사인 공 등 다양한 경품 기회도 마련됐다.

아로셀 관계자는 "K리그 최고 수준의 팬덤을 보유한 수원삼성블루윙즈와 파트너십 이후 팬들과 직접 마주하는 첫 번째 자리인 만큼 설레는 마음으로 준비했다"며 "평소 선수들이 사용하는 제품에 대해 궁금해하셨던 팬들에게 브랜드를 소개하고 아로셀의 차별화된 가치를 직접 경험하며 친숙해지는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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