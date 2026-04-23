“안 먹었다더니…” 아이유, 변우석 앞 ‘빵가루 굴욕’에 “죽고 싶었다” 고백

아이유와 변우석이 유인라디오에서 촬영장 에피소드를 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘유인라디오’ 영상 캡처

가수 겸 배우 아이유가 드라마 촬영 중 겪은 유쾌하면서도 민망했던 비하인드 스토리를 공개했다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘유인라디오’에는 MBC TV 새 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 호흡을 맞추고 있는 배우 아이유와 변우석이 게스트로 출연해 입담을 과시했다.

이날 영상에서 아이유는 촬영 중 기억에 남는 에피소드를 묻는 질문에 “그날따라 입맛이 없기도 했고 저녁을 챙겨 먹을 시간도 부족했다”며 말문을 열었다. 이어 “빵 하나를 다 먹기엔 정신이 없어서 딱 한 입만 먹고는 속으로 ‘그냥 저녁 안 먹은 셈 치자’고 생각했다”고 당시 상황을 설명했다.

사건은 이후 촬영장에서 발생했다. 상대 배우인 변우석이 식사 여부를 묻자 아이유는 태연하게 “안 먹었다”고 답했다. 하지만 아이유의 입가에는 미처 털어내지 못한 빵가루가 고스란히 남아있었다.

아이유는 “정말 수치스럽고 죽고 싶을 만큼 창피했다”며 너스레를 떨었지만 이를 지켜본 변우석은 “그 모습마저 너무 귀여웠다”고 화답해 남다른 케미를 자랑했다.

두 사람의 완벽한 호흡은 촬영장 분위기에서도 드러났다. 변우석은 “저희가 뭔가 하나에 빠지면 서로 계속 웃는다. 무언가에 씌인 것처럼 웃음이 터져 NG가 나는 경우가 많았다”며 훈훈한 현장 분위기를 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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