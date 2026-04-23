앤더블 유승언, 피아노 소리로 뒤흔든 감각…새 트레일러 공개

데뷔를 앞둔 그룹 앤더블(AND2BLE)의 유승언이 피아노 소리로 거대한 파장을 예고했다.

앤더블은 23일 공식 SNS를 통해 'SILENCE CRACKS : YOO SEUNGEON's SOUND'를 업로드했다.

영상 속 유승언은 정형화된 차림의 군중 사이 정적인 흐름을 벗어나 사소하지만 분명한 소리의 변화를 만들어냈다. 복도 양옆에 비치된 귀 모형을 만지며 미세한 파동을 일으켰다.

여름을 떠올리게 하는 백색소음 위로 반음계 피아노 선율이 더해져 귓가를 사로잡는 가운데 "하나의 음표가 어긋나면 모든 것이 뒤바뀐다(One note out of place changes everything)"는 문구는 작은 변화가 만들어낼 파장을 예고했다.

'SILENCE CRACKS'는 멤버 각자가 지닌 고유한 소리로 허상만 좇는 이들의 잃어버린 감각을 깨준다는 콘셉트의 트레일러 영상이다. 진짜 '나다움'이 무엇인지 질문을 던지며 변화의 시작을 알리는 메시지를 담고 있다. 한유진(물방울), 김규빈(메트로놈), 리키(일렉 기타), 유승언(피아노)에 이어 개인 트레일러의 마지막을 장식할 장하오의 '소리'는 무엇일지 기대된다.

앤더블은 YH엔터테인먼트가 약 4년 만에 선보이는 보이그룹이다. 프롤로그를 시작으로 자체 콘텐츠, 트레일러에 이르기까지 다채로운 티징 콘텐츠를 선보이고 있는 앤더블은 정식 데뷔 전 SNS 실시간 트렌딩에 오르는 등 국내외 팬덤을 빠르게 확장 중이다.

그룹명은 'AND'와 'DOUBLE'의 합성어로 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되어 '나다움'을 확장해 간다는 의미다. 멤버 각자의 개성과 정체성이 결합돼 하나의 고유한 이미지를 형성하고, 이를 하나의 브랜드로 구축하겠다는 의지를 표명했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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