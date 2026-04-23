김성철, 탈색 머리·거친 매력…‘골드랜드’서 강렬한 변신

골드랜드 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

배우 김성철이 새로운 캐릭터로 또 한 번 강렬한 변신을 예고한다. 장르를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여온 그가 골드랜드를 통해 한층 거칠고 예측 불가한 인물로 돌아오며 시청자들의 기대를 모으고 있다.

23일 디즈나+에 따르면 오는 29일 오리지널 시리즈 골드랜드가 공개된다.

골드랜드는 밀수 조직의 1500억 원대 금괴를 손에 넣은 김희주(박보영 분)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 상황 속에서 금을 차지하기 위해 벌이는 생존 스릴러다.

극 중 김성철은 희주가 금괴를 쥐고 있다는 사실을 가장 먼저 알아챈 대부업체 말단 조직원 우기 역을 맡았다. 겉으로는 협력하는 듯 보이지만, 속내를 감춘 채 상황에 따라 태도를 바꾸는 인물로 긴장감을 이끈다. 친근한 얼굴 뒤에 숨겨진 계산적인 면모와 능청스러운 태도가 더해져 극의 몰입도를 높일 것으로 보인다.

김성철은 그간 판타지, 스릴러, 로맨스 등 다양한 장르에서 자신만의 색깔을 구축해왔다. 브람스를 좋아하세요와 월간남친에서는 현실감 있는 연기로 공감을 이끌어냈고, 영화 파과에서는 강도 높은 액션과 섬세한 감정 표현을 동시에 선보이며 존재감을 입증했다.

이번 작품에서 그는 탈색한 머리와 거친 말투 등 디테일한 설정을 더해 기존과는 다른 결의 캐릭터를 완성할 예정이다. 변화무쌍한 선택을 이어가는 우기를 통해 또 한 번 색다른 서스펜스를 선사할 것으로 기대를 모은다.

한편 골드랜드는 김성철을 비롯해 박보영, 이현욱, 이광수 등이 출연한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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