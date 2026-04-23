매기 강, 더프레젠트컴퍼니 합류…“韓 기반 프로젝트 전개“

매기 강 감독. 넷플릭스 제공

글로벌 애니메이션 시장에서 K-콘텐츠의 가능성을 새롭게 증명한 매기 강 감독이 한국 매니지먼트사와 손잡고 본격적인 국내 활동 확대에 나선다. 세계적인 흥행과 수상 성과를 기반으로 영향력을 키워온 그녀가 한국을 거점으로 새로운 프로젝트를 예고하면서 업계의 관심이 집중되고 있다.

23일 더프레젠트컴퍼니는 최근 매기 강 감독과 전속계약을 체결했다고 밝혔다.

더프레젠트컴퍼니 측은 “매기 강 감독과 함께 한국을 기반으로 다양한 창작 프로젝트를 전개할 예정”이라며 “글로벌 감각과 창의성을 모두 갖춘 만큼 큰 시너지가 기대된다”고 밝혔다. 이어 “K-콘텐츠의 확장성을 입증해온 대표 창작자로서 앞으로의 행보가 더욱 주목된다”고 전했다.

매기 강 감독은 한국에서 태어나 캐나다에서 성장한 한국계 창작자로, 글로벌 애니메이션 스튜디오에서 스토리 아티스트로 커리어를 시작했다. 이후 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 연출하며 세계적인 주목을 받았다. 해당 작품은 누적 5억회 이상의 스트리밍을 기록하며 플랫폼 최고 수준의 성과를 거뒀고, 각종 국제 시상식에서 주요 부문을 수상하며 글로벌 흥행작으로 자리매김했다.

특히 이 작품은 K-팝과 한국적 세계관을 결합한 독창적인 스토리텔링으로 글로벌 시장에 새로운 흐름을 제시했다는 평가를 받는다. 매기 강 감독은 이러한 성과를 인정받아 문화훈장(옥관문화훈장)을 수훈하며 K-콘텐츠 확장에 기여한 대표 인물로 자리 잡았다.

또한 그녀는 감각적인 비주얼 연출과 디테일한 작업 스타일로 하이엔드 브랜드와 패션 업계에서도 주목받아 왔다. 다양한 매거진 커버를 장식하며 창작 영역을 넘어 문화 전반으로 영향력을 넓히고 있다.

한편 더프레젠트컴퍼니에는 배우 안효섭, 신세경, 김설현, 박소담 등이 소속돼 있으며, 체계적인 매니지먼트 시스템을 기반으로 국내외 활동을 확장하고 있다. 특히 안효섭은 케이팝 데몬 헌터스에서 보이스 액팅으로 참여하며 매기 강 감독과 인연을 맺은 바 있다.

매기 강 감독은 앞으로 더프레젠트컴퍼니와 함께 한국을 중심으로 활동 영역을 넓히는 동시에, 글로벌 에이전시 UTA를 통해 해외 프로젝트도 병행하며 전 세계 무대에서 창작 활동을 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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