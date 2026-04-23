“아이들 꿈 응원”…박희순, 굿네이버스 ‘꿈지원대사’ 위촉

굿네이버스 꿈지원대사로 위촉된 배우 박희순. 매니지먼트 시선 제공

배우 박희순이 아이들의 꿈을 응원하는 뜻깊은 행보에 나선다. 다양한 작품에서 강렬한 존재감과 깊이 있는 연기로 사랑받아온 그가 이번에는 연기를 넘어 나눔의 영역으로 활동 폭을 넓히며, 아이들의 미래를 지원하는 메시지를 전하는 ‘선한 영향력’의 주인공이 됐다.

23일 매니지먼트 시선 측은 “박희순이 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스의 ‘꿈지원대사’로 위촉돼 의미 있는 나눔 활동에 함께하게 됐다”고 밝혔다.

꿈지원대사는 아이들의 꿈과 건강한 성장을 응원하고 다양한 나눔 캠페인에 참여하는 역할로, 굿네이버스의 아동 지원 활동을 알리고 확산시키는 앰배서더다.

특히 이번 위촉은 박희순과 굿네이버스의 오랜 인연을 바탕으로 성사돼 더욱 의미를 더한다. 박희순은 앞서 해외 아동 1:1 결연 캠페인 ‘커넥트 – 우리가 결연하는 이유’에 참여하며 꾸준히 나눔 활동을 이어왔고, 이번 활동을 통해 그 선한 영향력을 더욱 넓혀갈 예정이다.

그는 아이들의 꿈을 응원하는 취지에 깊이 공감하며 이번 위촉에도 적극적으로 동참한 것으로 알려졌다. 앞으로 다양한 활동을 통해 더 많은 사람들에게 나눔의 의미를 전달할 것으로 기대된다.

함께 공개된 이미지 속 박희순은 특유의 깊은 눈빛과 부드러운 미소로 따뜻한 분위기를 자아냈다. 작품 속 강렬한 카리스마와는 또 다른 온화한 매력을 보여주며 시선을 사로잡았다.

장르를 넘나드는 연기로 꾸준히 사랑받아온 박희순은 이번 꿈지원대사 활동을 통해 배우로서의 존재감을 넘어 의미 있는 사회적 메시지를 전하는 행보를 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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