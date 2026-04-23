DRX·젠지·농심 총력전…플레이오프 진출권 향방은?

3연승으로 상승세를 타고 있는 키움 DRX. 라이엇 게임즈 제공

발로란트 2026 VCT 퍼시픽 스테이지 1이 4주 차에 접어들며 플레이오프 진출 경쟁이 한층 격화되고 있다. 특히 ‘죽음의 조’로 불리는 알파조에서는 상위권 다툼이 혼전 양상으로 흘러가면서, 이번 주 경기 결과에 따라 각 팀의 운명이 크게 갈릴 전망이다.

23일 라이엇 게임즈에 따르면 발로란트의 2026 VCT 퍼시픽 스테이지1 4주 차 일정이 오는 24일부터 26일까지 서울 마포구 상암동 에스플렉스센터 SOOP 상암 콜로세움에서 진행된다.

DRX(키움 DRX), Gen.G Esports(젠지), NS RedForce(농심 레드포스) 등의 행보가 갈릴 전망이다. 현재 알파조는 2위부터 5위까지 승점 차가 크지 않아 단 한 경기 결과로도 순위가 뒤바뀔 수 있는 혼전 양상을 보이고 있다.

가장 큰 관심은 25일 예정된 젠지와 키움 DRX의 맞대결이다. VCT 퍼시픽 기준 상대 전적은 젠지가 5승 4패로 근소하게 앞서 있지만, 최근 흐름은 키움 DRX가 3연승으로 더 좋은 분위기를 유지하고 있다. 키움 DRX는 베테랑과 신예가 조화를 이루며 안정적인 조직력을 앞세워 플레이오프 확정을 노리고 있다.

반면 젠지는 3주 차에서 농심 레드포스에게 패하며 주춤한 상태다. 특히 플레이오프 경쟁에서 밀릴 경우 탈락 위험까지 거론되는 만큼 이번 경기의 중요성이 크다. 젠지는 ‘Karon’ 김원태의 저격 능력을 중심으로 반등을 노린다.

농심 레드포스는 26일 팀 시크릿(TS)과 맞붙는다. VCT 퍼시픽에서 TS를 상대로 전승을 기록 중인 만큼 자신감은 충분하다. 최근 선수 기용과 전략 변화를 통해 팀 완성도가 높아졌다는 평가도 나오고 있다. 농심 레드포스가 연승에 성공할 경우 플레이오프 경쟁에 본격 합류할 가능성이 커진다.

한편 오메가조는 상위권 윤곽이 점차 드러나고 있다. T1은 이미 플레이오프 진출을 확정했지만, 순위 확보와 챔피언십 포인트를 위해 제타 디비전(ZETA)전에서도 승리가 필요한 상황이다.

또한 렉스 리검 퀀(RRQ)은 풀 센스(FS)와 맞대결을 앞두고 있다. RRQ는 플레이오프 안정권 진입을 위해 추가 승리가 절실하며, FS를 상대로 특유의 조직력을 발휘할 수 있을지가 관건이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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