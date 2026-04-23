임영웅, 삿포로 가족 여행 ‘깜짝 습격’…월드스타의 남다른 효심 “이게 진짜 효도”

가수 임영웅이 일본 삿포로에서 가족들을 위한 ‘깜짝 선물’로 변신해 안방극장에 훈훈한 감동을 선사했다.

지난 22일 임영웅의 공식 유튜브 채널에는 ‘인생, 계획대로 되는 게 하나도 없다. 자고 싶은데 잠도 못 자고.. 추천 음식점도 못 가고.. 쇼핑할 것도 없다..삿포로 2박 3일 vlog’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이번 영상에는 삿포로 여행 중인 가족들을 놀라게 하기 위해 비밀 작전을 수행하는 임영웅의 긴박하고도 유쾌한 여정이 담겼다.

영상 속 임영웅은 가족들이 먼저 여행 중인 삿포로에 뒤늦게 합류하며 깜짝 카메라를 계획했다. 그는“안 오는 척하다가 마지막 날에 등장할 것”이라며 작전의 시작을 알렸다.

하지만 완벽할 줄 알았던 작전에는 허점이 있었다. 이동 중 임영웅은 “사실 엄마는 알고 있다. 내가 실수로 ‘일본에서 봐’라고 말해버렸다”며 특유의 ‘허당미’를 발산해 웃음을 자아냈다. 결국 어머니를 공범으로 포섭한 임영웅은 가족들이 식사 중인 식당으로 은밀히 이동하며 제작진과도 유쾌한 대화를 나눴다.

작전의 하이라이트는 식당 상봉 장면이었다. 제작진이 단체 사진을 찍는 척하며 가족들의 시선을 분산시킨 사이 “여기 선물 왔다”는 신호와 함께 임영웅이 깜짝 등장했다.

예상치 못한 임영웅의 모습에 가족들은 기쁨을 감추지 못했다. 특히 임영웅의 할머니는 손자의 등장에 자리에서 일어나 춤을 추는가 하면 이내 감격의 눈물을 흘려 보는 이들의 가슴을 뭉클하게 만들었다. 임영웅은 가족들과 따뜻한 식사를 나누며 소중한 추억을 쌓았고 다음 날 귀국길까지 직접 배웅하며 다정한 면모를 보였다.

영상을 접한 팬들과 누리꾼들의 반응은 뜨거웠다. 커뮤니티와 댓글창에는 “가족들과 행복해 보이는 모습에 덩달아 힐링 된다”, “월드스타 임영웅도 다정한 손자네”, “효심 깊은 모습이 너무 보기 좋다” 등 긍정적인 반응이 쏟아지고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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