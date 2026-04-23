소유 “임영웅과 열애설, 식당 사장님이 사진 한 장만 지우는 바람에…”

그룹 씨스타 출신 소유가 가수 임영웅과의 과거 열애설 뒤에 숨겨진 황당한 비화를 전하며 당시의 억울함을 토로했다.

소유는 지난 22일 공개된 유튜브 채널 ‘오키키’의 웹 예능 ‘아무튼 떠들러 왔는데’에 출연해 지난 2023년 연예계를 뜨겁게 달궜던 임영웅과의 열애설 전말을 직접 밝혔다.

이날 소유는 열애설의 시발점이 된 상황에 대해 “공항에서 우연히 만나 인사를 나눈 뒤 각자 다른 일행과 같은 고깃집을 방문했던 것”이라며 말문을 열었다. 이어 “식당 사장님이 각자와 찍은 인증 사진을 SNS에 올렸다가 한 명의 사진만 삭제하면서 오히려 의혹을 키웠다”며 사진 한 장이 불러온 ‘웃픈’ 해프닝을 설명했다.

특히 소유는 즉각적인 대응을 하지 않았던 이유에 대해 “해명하고 싶었지만, 제 입에서 상대방의 이름이 언급되는 것 자체가 실례가 될까 봐 조심스러웠다”며 신중했던 당시 속내를 전했다. 그러면서 “다행히 임영웅 씨가 라이브 방송을 통해 직접 위트 있게 해명해 주면서 자연스럽게 마무리됐다”고 덧붙였다.

앞서 두 사람은 2023년 7월, 제주도의 한 식당을 방문했다는 목격담과 인증 사진이 확산하며 열애설에 휩싸인 바 있다. 당시 양측 소속사는 “우연히 동선이 겹친 것일 뿐”이라며 열애설을 즉각 부인하며 사태를 일단락지었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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