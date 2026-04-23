검은사막, PvP 아시아 대전 열린다…월드 교류전 참가 모집 시작

검은사막 2026 월드 교류전 참가자 모집. 펄어비스 제공

펄어비스가 검은사막의 PvP 글로벌 대회 ‘2026 월드 교류전’ 참가자 모집에 나서며 아시아 전역으로 확장된 경쟁 무대를 본격적으로 예고했다.

펄어비스는 2026 월드 교류전 참가자 모집을 시작했다고 23일 밝혔다. 이번 대회는 기존 한·일 교류전을 아시아 전역으로 확장한 PvP(Player vs Player) e스포츠 성격의 글로벌 친선전으로, 권역 간 실력을 겨루는 대형 이벤트다.

이번 2026 월드 교류전에는 한국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 태국, 동남아시아 지역의 모험가들이 참가한다. 대회는 각 지역 대표 유저들이 한자리에 모여 실력을 겨루는 방식으로 진행되며, 경쟁과 교류를 동시에 강화한 구조로 기획됐다.

경기는 PvP 콘텐츠 아르샤의 창 규칙을 기반으로 3대3 팀전으로 치러진다. 모든 참가자는 동일한 장비와 능력치 조건이 적용돼 장비 격차가 아닌 순수한 조작 능력과 팀 전략이 승부를 가르는 방식이다.

참가 자격은 공방합(공격력+방어력 합) 820 이상을 충족하는 3~4인 팀 구성이다. 신청을 원하는 이용자는 오는 5월 6일까지 게임 내 자유 결투장 1 서버에 위치한 NPC 헨로를 통해 체험 캐릭터로 신청서를 구매한 뒤 접수하면 된다.

대회는 5월 23일까지 각 지역별 월드 대표 선발전을 진행하며, 이후 상위 4개 팀이 본선에 진출한다. 본선은 6월 13일부터 진행되며, 한국은 일본과, 대만·홍콩·마카오는 태국 및 동남아 지역과 맞붙는 방식으로 대진이 구성된다.

최종 우승팀에는 ▲명예로운 아르샤 각성 무기(영구) ▲크론석 3만개 ▲아르샤의 창 우승자 특수 칭호 ▲승리의 다이아몬드 반지 등 다양한 보상이 주어진다.

펄어비스는 이번 교류전을 통해 지역 간 경쟁을 넘어 글로벌 이용자 간 교류를 확대하고, 검은사막 PvP 콘텐츠의 재미와 완성도를 한층 강화한다는 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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