장원영, 오사카 돔 접수한 ‘장미 요정’…감탄 자아내는 인형 비주얼 [스타★샷]

장원영이 인형 같은 비주얼을 인증했다. 출처=장원영 인스타그램

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 독보적인 비주얼로 오사카를 붉게 물들였다.

지난 22일 장원영은 자신의 SNS 채널을 통해 “Love u Osaka”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 장원영은 우월한 비율과 비현실적인 몸매를 뽐내며 팬들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

이번 무대 의상의 핵심은 도발적인 레드와 고혹적인 디테일이다. 장원영은 어깨라인을 시원하게 드러낸 상의로 가녀린 실루엣을 강조하는 한편 장미 꽃잎을 겹겹이 쌓아 올린 듯한 입체적인 미니스커트로 화려함의 정점을 찍었다.

여기에 화려한 문양의 블랙 초커로 우아한 목선을 부각했으며 팔꿈치까지 올라오는 레이스 장갑은 성숙하면서도 신비로운 분위기를 자아냈다. 특히 리본으로 포인트를 준 하이 트윈테일 헤어 스타일은 장원영 특유의 사랑스러운 매력을 극대화하며 ‘살아있는 인형’ 그 자체를 연상케 했다.

장원영은 사진과 함께 일본어로 “이틀 동안 돔을 사랑으로 가득 채워줘서 고마워, 다이브(팬덤명)! 그 순간을 영원히 마음속에 간직할게. 또 만나자”라며 오사카 공연을 마친 벅찬 감동을 전했다.

한편 장원영이 속한 아이브는 지난 18일과 19일 양일간 일본 교세라돔 오사카에서 두 번째 월드 투어 ‘SHOW WHAT I AM’을 성황리에 마쳤다. 이번 공연은 전석 매진을 기록하며 명실상부 글로벌 대세 아이브의 막강한 티켓 파워를 다시 한번 입증했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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