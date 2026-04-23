문근영 “나 너한테 깁스 안 해줄 거야”…골든타임 놓친 위기 속 ‘생명의 은인’ [TV핫스팟]

문근영이 희귀병을 극복하고 재활에 성공한 과정을 공개했다. 출처=‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 340회 방송 캡처

배우 문근영이 갑작스럽게 찾아온 희귀병을 딛고 일어선 눈물겨운 재활 과정을 공개하며 시청자에게 깊은 울림을 선사했다.

지난 22일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 문근영은 그간의 근황과 함께 2017년 발병한 희귀병 ‘급성구획증후군’ 투병 당시를 회상했다. 급성구획증후군은 근육을 싸고 있는 막의 내부 압력이 상승해 혈류가 차단되고 조직이 괴사하는 응급 질환으로 적기에 치료하지 못하면 신경 마비 등 영구적인 손상을 남기는 치명적인 병이다.

방송에서 문근영은 사고 당시의 긴박했던 상황을 전했다. 지방 공연 준비 중 빙판길에서 넘어져 손목을 다친 그는 단순 부상이라 생각하고 방치했으나 하루 만에 증상이 급격히 악화됐다. 대학 병원을 찾은 문근영은 깁스를 하려던 찰나 담당 의사의 권유로 정밀 검사를 진행했다.

문근영은 당시 상황에 대해 “의사 선생님께서 ‘지금 깁스하면 안 될 것 같다. 깁스 안 해줄 거다’라며 단호하게 말씀하셨다”고 회상했다. 이어 “대신 MRI 촬영을 권하셨는데, 덕분에 정확한 진단을 받을 수 있었다”며 “골든타임이 지나 괴사가 이미 시작됐을 수도 있었고, 그냥 깁스를 했다면 더 큰일이 날 뻔했다. 선생님은 내 생명의 은인”이라며 거듭 감사를 표했다.

수술 직후의 가슴 아픈 일화도 이어졌다. 마취에서 깨어난 문근영은 어머니에게 “이제 마음 놓고 쉴 수 있어서 너무 좋다”고 말했다. 본인은 기억하지 못하는 그 말에 어머니는 밖으로 나가 눈물을 쏟으셨다고 전해 안타까움을 자아냈다.

재활 과정 역시 순탄치 않았다. 손가락 신경이 돌아오지 않을 수도 있다는 진단에 연기를 못 할 수도 있겠다는 공포가 덮쳤다. 그러나 문근영은 포기하지 않았다. 그는 “살 길을 찾아야 한다는 절박함으로 재활에 매진했다”고 털어놓았다. 7개월 차에 접어들며 희망이 보이기 시작했고, 1년 만에 기적적으로 일상을 되찾았다.

문근영은 “사고 전까지는 브레이크 없는 자동차처럼 달리기만 했던 것 같다”며 “어머니가 ‘네 인생에 브레이크를 걸어 준 것 같다’라고 말씀하신 것처럼 신이 내게 쉬어갈 기회를 주신 것 같다”고 차분히 소회를 밝혔다.

고통스러웠던 과거를 성장의 발판으로 삼은 문근영은 현재 신경과 근육을 완벽히 회복한 상태다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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