이프아이, 데님으로 완성한 5인 5색 매력…‘전원 센터급’ 비주얼 맞네

걸그룹 ifeye(이프아이)가 당당하고 매력적인 팀 컬러를 담은 화보를 완성했다.

이프아이는 23일 글로벌 K-팝 플랫폼 KPOPWORLD와 함께 한 화보를 공개했다. 이프아이는 데님을 활용한 스타일링으로 자유분방하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 멤버들은 각기 다른 무드의 의상과 포즈로 5인 5색 개성을 자연스럽게 녹여내며 팀 특유의 자신감 넘치는 매력을 한층 선명하게 드러냈다.

특히 캐주얼한 데님 룩을 바탕으로 힙한 감성을 극대화한 이번 화보는 이프아이만의 트렌디한 비주얼과 에너지를 담아냈다. 멤버마다 서로 다른 개성과 분위기가 조화를 이뤘다. 글로벌 팬들에게 그간 보여주지 못한 모습으로 감각적이면서도 친근하게 다가갈 것으로 기대를 모은다.

최근 이프아이는 세 번째 EP ‘As if’ 활동을 통해 한층 성숙해진 감성과 무대 장악력을 보여줬다. 음악방송과 팬미팅, 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 꾸준히 만나고 있는 가운데 이번 화보는 무대 위와는 또 다른 스타일리시한 모습을 보여줬다.

이프아이는 “무대 위에서 보여드리는 모습과는 또 다른 매력을 팬분들께 전하고 싶어 이번 화보 촬영에 도전하게 됐다. 평소보다 한층 자유롭고 자연스러운 분위기 속에서 저희만의 색깔을 담아낼 수 있어 의미 있는 시간이었다”며 “촬영하는 모든 순간이 새로운 경험이었고, 멤버들 각자의 개성을 더 잘 보여드릴 수 있었던 것 같아 더욱 뜻 깊다. 앞으로도 음악은 물론 다양한 콘텐츠를 통해 여러 모습의 ifeye를 보여드리겠다”고 기대를 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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