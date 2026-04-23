그냥 체한 줄 알았는데… “반복되는 속쓰림은 위가 보내는 신호”

#경산에 거주하는 50대 여성 A씨는 식후마다 반복되는 속쓰림을 대수롭지 않게 여겼다. 6개월 동안 제산제로 버텼고, 약을 먹으면 잠시 나아진다는 이유로 병원을 미뤘다. 그러나 증상이 점차 심해져 위내시경 검사를 받았고, 결국 만성 위축성 위염 진단을 받았다.

정다은 경산중앙병원 내과 주임과장은 이처럼 증상을 참고 지내다 뒤늦게 병원을 찾는 환자가 적지 않다고 설명했다. 정 과장은 “한 달에 서너 분은 비슷한 사례로 내원한다”며 “대부분 ‘이 정도는 괜찮겠지’ 하고 넘기다가 치료 시기를 놓치는 경우가 많다”고 말했다.

속쓰림과 더부룩함은 일상에서 흔히 겪는 증상이지만, 원인을 단순한 소화불량으로만 봐서는 안 된다는 지적이 나온다. 위염과 기능성 소화불량은 증상이 비슷해 혼동되기 쉽지만, 위염은 위 점막에 실제 염증이 생긴 상태로 만성화되면 위축성 위염으로 이어질 수 있는 반면, 기능성 소화불량은 구조적 이상보다 위의 운동 기능 저하와 생활습관, 스트레스 등이 복합적으로 작용하는 경우가 많다.

정다은 주임과장은 “환자들은 대개 단순한 소화불량으로 생각하고 내원하지만, 위내시경 검사에서 위 점막 이상이 확인되는 경우가 적지 않다”고 말했다.

정다은 경산중앙병원 내과 주임과장

실제로 경산중앙병원 내과 데이터에 따르면 지난해 속쓰림을 주소로 내원한 환자 중 위내시경에서 이상 소견이 발견된 비율은 47%였다. 이 가운데 약 30%는 초기 단계에서 발견돼 비교적 짧은 치료로 호전됐지만, 나머지는 이미 만성으로 진행된 상태였다.

정다은 주임과장에 따르면 진료실에서 환자에게 가장 먼저 증상이 시작된 시점을 묻는다고 설명한다. 그는 “실제로는 정확한 시기를 기억하지 못한 채 몇 달 된 것 같다고 답하는 경우가 많다는 게 문제”라고 지적했다. 위장 질환의 경우 증상이 서서히 악화되는 특성상 환자 스스로 병의 진행을 체감하지 못하는 경우가 적지 않다는 것.

특히 식사 여부와 관계없이 속쓰림이 나타나거나, 속쓰림과 더부룩함이 주 2회 이상 반복되고, 제산제를 복용해도 증상이 금세 재발하는 경우에는 단순한 소화불량으로만 보기 어렵다. 증상이 2주 이상 이어지거나 만 40세 이상이면서 최근 2년 내 위내시경 검사를 받지 않았다면 보다 적극적인 점검이 필요하다.

정다은 주임과장은 “일시적인 불편으로 시작된 증상이라도 반복될 경우 위 점막 손상이 누적될 수 있다”며 “급성 위염이 만성으로 진행하면 치료 기간이 짧게는 2주에서 길게는 3개월 이상으로 늘어날 수 있으며, 이 경우 생활습관 교정만으로는 호전이 쉽지 않다”고 설명했다.

이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지

이때 시행할 수 있는 위내시경은 위 점막의 상태와 염증 여부를 직접 확인할 수 있는 대표적인 검사다. 초기 위염이나 미세한 점막 변화는 겉으로 드러나는 증상만으로는 구분이 쉽지 않아, 증상이 가볍더라도 반복된다면 조기에 검사를 고려해야 한다는 게 정다은 주임과장의 설명이다.

그는 위내시경은 큰 병이 의심될 때만 받는 검사가 아니라, 큰 병으로 진행되기 전에 상태를 확인하는 검사에 가깝다”고 말했다. 이어 “증상이 2주 이상 반복되면 한 번쯤 위내시경 검사를 받아보는 것이 바람직하다”며 “특히 40세 이상이거나 위장 질환 가족력이 있는 경우에는 정기적인 점검 차원에서 접근할 필요가 있다”고 말했다.

실제 대한소화기학회는 40세 이상 성인의 위내시경 검진 주기를 2년으로 권고하고 있다. 그럼에도 불구하고 통증에 대한 막연한 두려움, 비용 부담, 시간 부족 등을 이유로 검사를 미루는 경우가 적지 않다. 그러나 최근에는 수면내시경이 보편화돼 검사 부담이 과거보다 낮아졌고, 만 40세 이상은 국가건강검진을 통해 2년 주기로 위내시경 검사를 받을 수 있다.

평소 생활관리도 중요하다. 과식을 피하고 취침 3시간 전에는 식사를 마치는 습관이 권장되며, 맵고 기름진 음식이나 음주, 흡연은 위 점막을 자극할 수 있어 주의가 필요하다. 진통제 소염제 계열 약물을 장기 복용 중인 경우에도 위 점막 손상 위험이 있을 수 있어 의료진과 상담하는 것이 바람직하다.

정다은 주임과장은 “제산제로 증상을 버티는 시간이 길수록 진단과 치료 시기를 놓칠 수 있다. 제산제가 잘 듣는다고 해서 안심하기보다 그 시점이 위 상태를 점검할 적기일 수 있다”며 “증상이 반복되는데도 검사를 미루면 병원을 찾았을 때는 이미 만성으로 진행된 경우가 적지 않다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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