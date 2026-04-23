100% 오프라인 ‘KMA 한국수학학력평가’…한국수학학력평가연구원장과 만나다

이미지=한국수학학력평가연구원

㈜에듀왕이 주관하고 한국수학학력평가연구원이 주최하는 ‘2026년 상반기 KMA 한국수학학력평가’가 오는 6월 20일 전국 1030여 개 고사장에서 동시에 시행된다.

최근 AI(인공지능)의 발전과 교육 환경 변화로 수학의 영향력이 확대되는 가운데 국내 대표적인 수학 평가로 널리 알려진 KMA 한국수학학력평가의 운영 철학과 평가 방식 등 수학 교육의 방향성에 대해 박명전 한국수학학력평가연구원장을 만나 이야기를 들어봤다.

“KMA는 경시대회가 아니라 학습 수준을 점검하는 교과 중심 평가입니다”

박명전 원장은 KMA 한국수학학력평가의 가장 기본적인 목적은 학생의 현재 학습 수준을 정확하게 확인하는 데 있다고 설명했다.

박명전 원장은 “AI가 계산과 정보 처리를 빠르게 수행하는 환경이 확산되면서 단순히 답을 구하는 능력보다 문제를 이해하고 해결 방법을 설계하는 사고력이 더욱 중요해지고 있다”며 “수학은 이러한 논리적 사고력과 문제 해결 능력을 체계적으로 기를 수 있는 핵심 교과”라고 말했다.

이어 “이처럼 수학적 사고력의 중요성이 커지고 있는 상황일수록 학생이 자신의 현재 수준을 객관적으로 확인하고 학습 방향을 점검하는 과정이 무엇보다 중요하다”며

“KMA 한국수학학력평가는 학생의 수학 실력을 객관적으로 확인하고 다음 단계 학습 방향을 설정할 수 있도록 돕기 위해 운영되고 있는 교과 중심의 전국 단위 학력평가”라고 설명했다.

또한 “최근 초등학교에서 시험이 축소되거나 폐지되는 흐름 속에서 새 교육과정에 맞춰 학습 수준 점검의 중요성이 커지고 있는 만큼, 교과과정에 맞춰 기본, 응용, 심화, 창의·사고력 영역을 균형 있게 구성해 학생의 이해도와 사고력을 종합적으로 확인할 수 있도록 설계되어 있다”고 강조했다.

박명전 원장은 “난이도를 한쪽으로 치우치지 않도록 설계한 이유는 학생이 어느 영역에서 강점을 가지고 있고 어떤 부분을 보완해야 하는지를 보다 정확하게 확인할 수 있도록 하기 위한 것”이라고 설명했다.

구체적으로 초등학교 3학년 이상은 기본 10문항, 응용 10문항, 심화 5문항, 창의·사고력 5문항 등 총 30문항으로 구성되며, 초등학교 1·2학년은 교과 기본·응용·심화 영역 중심의 총 25문항으로 출제된다.

“단순 점수가 아니라 사고 과정과 문제 해결 능력을 평가합니다”

KMA 한국수학학력평가의 또 다른 특징은 사고력 중심 평가 구조에 있다.

현행 교육과정에서는 ▲문제 해결 능력 ▲추론 능력 ▲창의·융합 능력 ▲의사소통 능력 ▲정보 처리 능력 등 5대 수학교과 역량을 반영하고 있는데, KMA 한국수학학력평가는 이러한 교육과정의 핵심 역량을 실제 평가에서 균형 있게 확인할 수 있도록 설계된 교과 중심 학력평가라는 설명이다.

“왜 오프라인 평가가 중요한가… 실제 학습 역량을 가장 정확하게 확인할 수 있기 때문입니다”

박명전 원장은 KMA 한국수학학력평가의 핵심 차별성으로 100% 오프라인 평가 방식을 강조했다.

그는 “온라인 평가는 접근성과 편의성이라는 장점이 있지만 시험 환경을 완전히 통제하기 어렵고 학생의 실제 학습 태도와 문제 해결 과정이 충분히 반영되지 않을 수 있다는 한계가 있다”며

“반면 KMA 평가는 전국 동일한 시간과 조건 속에서 모든 학생이 같은 기준으로 시험을 치르기 때문에 평가 결과의 신뢰도가 높고, 학생의 실제 학습 역량을 보다 정확하게 확인할 수 있다”고 설명했다.

이어 “평가의 본질은 단순히 결과를 확인하는 것이 아니라 학생이 제한된 시간 안에서 문제를 해결하는 전 과정을 통해 집중력과 사고력, 시간 관리 능력 등 실제 학습 역량을 확인하는 데 있다”고 말했다.

특히 OMR 카드에 직접 답안을 작성하는 과정은 중·고등학교 시험과 대학 입시를 준비하는 과정에서 필요한 실전 경험을 쌓는 데 도움이 된다는 점도 강조했다.

“성적 상위 10% 학생에게는 다음 단계 학습 기회를 제공합니다”

KMA 한국수학학력평가의 특징은 시험으로 끝나는 것이 아니라 다음 단계 학습으로 이어지는 구조에 있다.

박 원장은 “KMA는 평가 결과를 바탕으로 학생에게 다음 단계 학습 기회를 제공하는 구조를 갖추고 있다”며 “성적 상위 10% 학생에게는 전국 단위 경시대회와 영재 수학캠프 등 심화 학습 프로그램에 참여할 수 있는 기회가 주어진다”고 말했다.

특히 영재 수학캠프는 최상위권 학생만을 대상으로 운영되는 선발형 프로그램으로, 학습 수준이 비슷한 학생들이 함께 학습하는 환경 속에서 보다 집중도 높은 심화 학습이 가능하도록 설계되어 있다는 점도 강조했다.

박명전 원장은 초등학교 교사 재직 시 11년 연속 전국 수학경시대회 대상 수상자를 배출한 지도 경험을 바탕으로 초·중·고 수학 전문 출판기업 ㈜에듀왕을 설립했으며 국내 대표 심화 수학 교재인 점프왕수학, 응용왕수학, 올림피아드 왕수학 등을 집필하는 등 대한민국 수학교육 분야에서 활발한 활동을 이어오고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]