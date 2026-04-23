“공공언어 쉬운 우리말로”…국어책임관·국어문화원 공동연수회 개최

공공언어를 쉽고 바르게 쓰는 문화를 확산하기 위한 ‘제15회 국어책임관·국어문화원 공동연수회’가 열린다.



문화체육관광부는 국어문화원연합회와 함께 23∼24일 서울에서 제15회 국어책임관·국어문화원 공동연수회를 개최한다고 23일 밝혔다. 각 기관의 우수사례를 공유하고 누구나 이해하기 쉬운 공공언어 사용을 현장에 확산한다는 계획이다.

국어기본법에 따라 중앙행정기관, 지방정부, 교육청 등에서 지정하고 있는 국어책임관과 전국 국어문화원 22곳의 관계자 등 160여명이 참여한다. 국어책임관은 각 기관 소속 직원의 국어능력을 향상하고 알기 쉬운 용어와 문장으로 정책을 홍보할 수 있도록 돕고 있으며 국어문화원은 지역 내 공공기관 등과 협업해 국어 관련 상담 및 교육, 행사 등을 추진하고 있다.

연수회에서는 중앙행정기관, 지방정부, 교육청 등 각 기관의 2025년 국어 진흥 우수 사례와 지방정부·국어문화원의 협업 성공 사례를 발표해 현장에서 거둔 공공언어 개선 성과를 전국적으로 확산하는 방안을 공유한다. 둘째 날에는 인공지능(AI) 시대의 변화에 발맞춰 ‘인공지능 문해력을 향상하는 방법’을 주제로 한 특별 강연을 연다. 급변하는 디지털 환경에서 정확하고 쉬운 정책 정보를 전달할 수 있는 미래형 공공언어 확산 방안을 모색한다.

지난해 우수한 활동을 펼친 국어책임관과 우수 보도자료를 선정해 문체부 장관 표창과 국립국어원장 표창도 수여한다. 국어책임관 실적 최우수기관으로는 국토교통부(중앙행정기관), 세종특별자치시(광역지방정부), 서울 강동구(기초지방정부), 울산광역시교육청(교육청)이 선정됐다. 최우수기관에는 문체부 장관 표창을 수여한다.

지난 2월 발표한 2025년 공문서 평가 우수기관 법제처, 세종시, 울산시교육청, 공영홈쇼핑 등 4곳에 대한 장관 표창도 이뤄진다. 세종시와 울산시교육청은 국어책임관 실적뿐 아니라 공문서 평가에서도 최우수기관으로 선정돼 2관왕을 차지했다.



국가유산청, 경상북도, 울산광역시 중구, 경상남도교육청 등도 우수한 성과를 거둬 국어원장상을 받는다.

우수 보도자료로는 2025년 10월 국민권익위원회가 배포한 ‘“소방자동차 진로 방해, 이제는 그만!” 신속한 출동 위해 관련 제도 개선한다'가 선정돼 문체부 장관 표창을 받는다. 정보무늬(QR코드) 등 순화어를 적극적으로 사용했을 뿐만 아니라 ‘긴급자동차, 소방자동차 출동지장행위’ 등의 전문용어를 별도로 상세히 설명하는 등 쉽게 이해할 수 있게 간결하고 쉬운 문장으로 작성해 높은 평가를 받았다.



이정미 문체부 문화정책관은 “국어책임관은 기관의 공공언어 살핌이, 연구자, 알림이, 도우미다. 국어문화원은 지역에서 아름답고 쉬운 공공언어를 보급하고 국민의 국어사용 환경을 개선하기 위해 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 국어책임관과 국어문화원이 공공언어 파수꾼으로서 상호 보완하는 관계를 공고히 해 국민의 알 권리를 지키고 우리말을 더욱 아름답게 가꾸고 보전하는 데 노력해 주길 바란다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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