아시안게임 전초전 ‘2026 아시아 이스포츠 대회’ 24일 개최…7개국 참가 역대 최대 규모

2026 아시아 이스포대회(ECA) 대회 포스터

아시아 이스포츠 최강자를 가리는 대회가 경상남도 진주에서 열린다.

문화체육관광부는 2026 아시아 이스포츠 대회(Esports Championships Asia Jinju 2026)가 24∼26일 경남 진주실내체육관에서 열린다고 23일 밝혔다. 문체부가 주최하고 한국이스포츠협회, 경상남도와 진주시가 공동으로 주관하는 이 대회는 아시아 7개국에서 선수단과 관계자 등 150여명이 참가한다. 기존 대회보다 참가국이 확대하면서 역대 최대 규모 아시아 권역 이스포츠 국가대항전으로 치러진다.

아시아 이스포츠 대회는 2021년 한·중·일 3국 정부 협력으로 출범한 이스포츠 정식 국가대항전이다. 그동안 한국은 세 차례 대회를 주최했다. 6회를 맞이한 올해는 동아시아를 넘어 아시아 권역으로 무대를 넓혔다. 각국 선수들은 자국 올림픽위원회로부터 대표 선발 권한을 위임받은 이스포츠협회를 통해 선발돼 이번 대회는 아시아 이스포츠 국가대항전으로서 위상을 한층 굳건히 하는 계기가 됐다.

이번 대회에서는 오는 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 메달 종목으로 선정된 대전격투 3종(스트리트 파이터6·철권8· 더 킹 오브 파이터즈XV), 이풋볼 시리즈(PC·모바일), ‘배틀그라운드 모바일’ 종목과 함께 국산 게임 ‘이터널 리턴’ 등 6종을 정식 종목으로 채택했다. 또한 국산 K-팝 댄스 인공지능(AI) 플랫폼인 스테핀(Stepin)을 시범종목으로 추가해 총 7개 종목에서 승부가 펼쳐진다. 정식 종목으로 처음 채택된 ‘이터널 리턴’은 국내 이스포츠 팬층을 빠르게 넓혀가고 있어 이번 대회의 주요 관전 요소로 꼽힌다.

2026 아시안게임을 앞두고 열리는 이번 대회에는 각국을 대표하는 정상급 선수들이 대거 참가한다. 대한민국 역시 아시안게임 출전이 유력한 선수들로 국가대표 선수단을 꾸려 이번 대회는 미리 보는 아시안게임 전초전이 될 전망이다.

이번 대회는 디즈니+, 숲(SOOP), 유튜브 등을 통해 전 세계에 생중계된다. 대회 기간에는 각종 체험관과 반짝 매장, 코스프레 행진 등 관람객 누구나 이스포츠 문화를 즐길 수 있는 부대행사가 열린다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 “아시아 이스포츠 대회는 이스포츠 종주국인 대한민국이 선도적으로 제시해 온 정식 국가대항전 모델”이라며 “이번 대회가 아시아 각국 청년들의 문화적 가교가 되어주기를 바란다. 문체부는 앞으로도 이스포츠의 국제적 도약을 위해 다양한 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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