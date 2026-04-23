십센치, ‘오늘도 매진했습니다’ OST 합류…23일 ‘섬’ 발매

‘OST 장인’ 가수 10CM(십센치)가 SBS 새 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’ OST에 합류했다.

10CM가 참여한 ‘오늘도 매진했습니다’ 두 번째 OST ‘섬’은 23일 오후 6시 발매된다.

‘섬’은 클래식 기타의 부드러운 연주로 시작하는 따뜻한 분위기의 곡이다. 반복되는 일상 속에서 홀로 버텨온 시간과 그 안에서 누군가를 기다려온 마음을 담아냈다.

10CM 특유의 담담하면서도 호소력 짙은 보컬은 잔잔한 사운드와 어우러져 리스너들에게 깊은 울림과 여운을 선사할 예정이다. 앞서 공개된 아이브 리즈의 ‘첫 눈 그날처럼’이 희망차고 청량한 에너지를 전했다면 10CM의 ‘섬’은 보다 서정적인 감정선으로 드라마 속 인물들의 내면을 대변할 것으로 기대를 모은다.

‘오늘도 매진했습니다’는 국내 최고의 OST 프로듀서 송동운이 총괄 프로듀싱을 맡았다. 송동운 프로듀서는 드라마 ‘호텔 델루나’, ‘태양의 후예’, ‘괜찮아 사랑이야’, ‘달의 연인 - 보보경심 려’, ‘우리들의 블루스’ 등 다양한 작품의 OST를 통해 존재감을 입증해 왔으며, ‘도깨비’ OST ‘첫눈처럼 너에게 가겠다’, ‘Stay With Me(스테이 위드 미)’, ‘Beautiful(뷰티풀)’, ‘I Miss You(아이 미스 유)’ 등으로도 큰 사랑을 받았다.

‘오늘도 매진했습니다’는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 ‘현생 매진러’들의 설렘 직배송 제철 로맨스를 담은 드라마다. 특히 안효섭이 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 진우 역으로 전 세계적인 주목을 받은 이후 선보이는 작품으로 방송 전부터 높은 관심을 모은 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]