오션, 日 팬들에게 한국 문화 알렸다…특별한 2박3일 팬미팅 투어

<사진=오션컴퍼니>

5인조 그룹 오션(5TION)이 일본 팬들과 특별한 한국 팬미팅 투어를 진행했다.

23일 소속사에 따르면 오션은 지난 18일부터 20일까지 2박 3일간 일본 팬들을 대상으로 한 ‘한국 팬미팅 투어’를 성공적으로 마쳤다. 단순한 공연을 넘어 멤버들과 팬들이 한국의 명소를 직접 체험하고 교감하는 소통의 장으로 꾸며졌다.

투어는 경기도 일산과 파주 일대를 중심으로 진행됐다. 팬들은 오션 멤버들과 함께 프로방스 마을 야경 투어, 전통 된장 만들기 체험, 통일전망대 방문 등 일정을 소화하며 한국 문화를 깊이 있게 체험했다. 멤버들은 팬들을 위해 직접 준비한 루프탑 디너쇼에서 신곡 '그대 편이에요'의 무대를 최초로 공개하며 잊지 못할 선물을 선사했다.

<사진=오션컴퍼니>

오션은 코로나19 팬데믹 시기를 제외하고 10년 이상 매년 일본 팬들을 한국으로 초청해서 팬미팅 투어를 진행해왔다. 서울, 부산 등 익숙한 도시를 비롯해 제주, 수원, 강원도, 경기도 등 전국 곳곳을 소개하며 일본 팬들에게 한국의 숨은 매력을 알렸다.

오션은 "저희를 오랫동안 응원해 준 일본 팬들과 매년 특별한 추억을 쌓을 수 있어 행복하다. 특히 올해는 국내 컴백과 맞물려 신곡 무대를 직접 보여드릴 수 있어 더욱 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 전했다.

6년 만에 신곡 '그대 편이에요'를 발매하고 본격적인 활동의 기지개를 켠 오션은 앞으로 방송 및 공연을 통해 국내외 팬들과의 접점을 넓혀갈 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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