남양주 봉선사 동종 국보 승격…고려 청자·공신 초상화는 보물 지정

남양주 봉선사 동종. 국가유산청 제공

조선 왕실 동종부터 고려 청자, 공신 초상화에 이르기까지 한국 전통미술의 정수를 보여주는 문화유산들이 국보와 보물로 새롭게 지정·격상됐다.

국가유산청은 조선 전기의 대형 동종인 남양주 봉선사 동종을 국가지정문화유산 국보로 지정한다고 23일 밝혔다. 이와 함께 고려시대 청자인 청자 상감쌍룡국화문 반과 조선시대 초상화인 유효걸 초상 및 궤를 보물로 신규 지정하고, 기존 보물인 윤증 초상 일괄에는 초상 1점과 영당기적 1점을 추가 지정한다.

1963년 보물로 지정 남양주 봉선사 동종은 이번에 국보로 승격됐다. 이 동종은 조선 제8대 국왕 예종이 부왕의 명복을 기원하며 봉선사를 창건할 당시 제작·봉안한 것으로, 조선 전기 왕실 발원 동종의 대표 사례로 꼽힌다. 중국 동종 양식을 일부 수용하면서도 한국적 문양 요소를 조화롭게 반영해 조선 초기 동종 양식의 완성도를 보여주는 작품이다.

특히 제작 이후 단 한 번도 이운되지 않고 현재까지 봉선사 종각에 그대로 봉안되어 있다는 점에서 역사적 의미가 크다. 균열이나 구조적 손상이 거의 없는 우수한 보존 상태 역시 국보 지정의 중요한 근거로 작용했다. 아울러 한국 동종 양식사에서 조선시대 동종의 전형을 확립한 기준작으로 평가된다는 점에서 학술적 가치도 높다.

청자 상감쌍룡국화문 반. 국가유산청 제공

보물로 지정된 청자 상감쌍룡국화문 반은 13세기경 제작된 고려청자로, 굽이 없는 독특한 형태를 지닌 대형 기물이다. 내외면 전반에 걸쳐 상감과 음각 기법으로 정교한 문양이 빼곡하게 표현되어 있으며, 내면에는 두 마리 용이 파도문을 배경으로 배치된 쌍룡문이 특징적으로 나타난다. 또한 일반 발이나 대접보다 크고 기형이 독특해 일상용이 아닌 특수 목적의 기물로 추정된다. 높은 제작 난도를 요구하는 역상감 기법이 활용된 점 등을 고려할 때 왕실이나 관청에서 사용됐을 가능성이 크며, 고려 청자가 도달한 기술적·미적 완성도를 보여주는 대표 사례로 꼽힌다.

함께 보물로 지정된 유효걸 초상 및 궤는 인조반정 이후 이괄의 난을 진압해 진무공신 2등에 책봉된 유효걸의 초상화와 이를 보관하는 궤로 구성된다. 해당 작품은 후손 가문을 통해 전승된 이력이 명확하며, 조선시대 공신 초상화의 전형적 형식을 잘 보여준다. 이 작품은 초상화를 보관하는 궤가 함께 전해진다는 점에서도 가치가 크다. 관련 유물이 한 세트를 이루며 온전히 전승된 사례로서 역사적·학술적 의미를 더하며, 보존 상태 또한 양호해 문화재적 가치가 높다는 평가다.

기존 보물인 윤증 초상 일괄에는 1885년 제작된 이한철의 이모본 초상 1점과 영당기적 1점이 추가 지정된다. 윤증 가문은 초상 제작 이후 일정 시기마다 당대 대표 화가를 통해 이모본을 제작하고 그 과정을 기록으로 남겨왔다. 이 과정에서 각 시기의 화풍과 화가의 개성이 반영돼 미술사적 자료로서 가치가 축적됐다.

이번에 추가되는 이한철 이모본은 이러한 전통 속에서 제작된 작품으로, 조선 후기 초상화 양식을 이해하는 데 중요한 자료다. 함께 지정되는 영당기적 역시 기존 기록보다 앞선 시기의 내용을 담고 있어 초상 제작과 전승 과정을 보다 체계적으로 파악할 수 있게 한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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