카드 BM, 넷플 ‘성난 사람들2’로 배우 데뷔 눈도장…“선배님들과 함께 해 영광”

넷플릭스 시리즈 '성난 사람들' 시즌2로 첫 연기 도전에 나선 그룹 카드(KARD) 멤버 BM이 글로벌 눈도장을 찍었다.

BM은 지난 16일 공개된 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들' 시즌2를 통해 할리우드에 진출했다.

이 작품은 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기를 담았다.

BM은 극 중 컨트리클럽 내 테니스 숍을 운영하는 코치 '우시' 역으로 활약했다. 우시는 클럽 내 인물들과 얽히며 극의 긴장감을 배가시키는 인물로, 클럽의 화려한 럭셔리함과 그 이면에 존재하는 어두운 면을 가장 가까이서 접한다.

우시는 겉으로는 여유로운 척 능청스러운 화법을 구사하지만 자신의 실리를 위해서는 계산적으로 움직이는 이면을 지니기도 했다. 권력의 중심에 있는 박 회장(윤여정 분)을 이용해 더 높은 위치로 올라가고자 하는 욕망을 은근하게 드러내며 캐릭터의 입체감을 더했다.

BM은 윤여정, 캐리 멀리건 등과의 자연스러운 호흡 속에서 캐릭터의 다층적인 면모를 섬세하게 그리며 강렬한 인상을 남겼다.

BM은 소속사를 통해 "'성난 사람들' 시즌2를 통해 제 인생의 새로운 장을 열게 됐다는 것이 믿기지 않는다. 첫 연기 도전을 훌륭한 선배님들과 함께할 수 있어 너무나 큰 영광이다. '우시'라는 인물을 통해 저의 또 다른 모습을 보여드릴 수 있어 더욱 뜻깊었다. 촬영 내내 정말 많은 것을 배웠다. 새로운 시작을 발판 삼아 앞으로 더 다양한 모습을 보여드리겠다"고 소감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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