베디베로 아이웨어, 배우 문가영 모델 발탁…2026년 브랜딩 강화 본격화

사진=베디베로

프리미엄 아이웨어 브랜드 베디베로(VEDIVERO)가 2026년 브랜드 모델로 배우 문가영을 낙점하고 시장 공략에 박차를 가한다고 23일 밝혔다.

베디베로는 문가영이 지닌 세련된 비주얼과 지적인 분위기가 브랜드의 모던한 감성을 극대화할 수 있다고 보고 모델 발탁을 결정했다고 전했다.

브랜드에 따르면 이번 협업은 20~30대 주력 소비층은 물론 전 세대를 아우르는 아이웨어 스타일링을 제안하는 데 초점을 맞추고 있으며 이를 통해 라이프스타일 아이웨어 브랜드로서의 입지를 확고히 다질 계획이다.

브랜드 관계자는 “문가영은 특유의 아이코닉한 분위기와 세련된 스타일로 다양한 세대에게 강렬한 인상을 남기고 있는 배우”라며 “베디베로가 지향하는 모던 클래식 무드와 잘 어우러져 강력한 시너지를 만들어낼 것으로 기대한다”고 전했다.

문가영은 이번 캠페인 화보와 영상을 통해 선글라스와 안경테 등 다채로운 제품을 소화하며 도시적인 감각과 여유로운 휴식 무드를 동시에 보여준다.

베디베로는 문가영의 첫 시즌 화보와 메이킹 영상을 공식 온라인 및 오프라인 채널에 순차적으로 노출하고 SNS를 활용한 다양한 디지털 캠페인으로 고객과의 접점을 넓혀갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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