‘모델 출신은 다르네’ 이성경, 벤츠 앞 압도적 비율 ‘넘사벽’ 각선미 [스타★샷]

이성경이 벤츠 옆에서 시크하고 우아한 패션으로 자리를 빛냈다. 출처=이성경 인스타그램

배우 겸 모델 이성경이 범접할 수 없는 아우라로 매력적인 믹스매치를 선보였다.

지난 22일 이성경은 자신의 SNS 계정에 “The New Electric C-Class”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이성경은 지난 20일 열린 메르세데스-벤츠의 C클래스 전동화 모델 출시 행사에 참석해 차량과 완벽한 조화를 이루는 포즈를 취하고 있다.

이날 이성경은 자동차의 기계적이고 세련된 이미지에 맞춰 시크하면서도 도시적인 스타일링을 선보였다. 몸을 부드럽게 감싸는 블랙 가죽 재킷으로 강렬한 이미지를 연출하는 동시에 내부에 얇고 하늘거리는 소재의 이너를 매치해 자칫 무거워 보일 수 있는 가죽의 질감을 우아하게 중화시켰다.

하의 선택 역시 탁월했다. 입체적인 주머니 디테일이 돋보이는 볼륨 미니스커트로 활동적인 워크웨어 무드를 더했으며 스커트 아래로 살짝 노출된 블랙 숏 팬츠로 안정감 있는 색감과 함께 스타일리시한 매력을 극대화했다. 여기에 무릎 위까지 올라오는 블랙 스웨이드 부츠를 매치해 모델 출신다운 완벽한 각선미를 더욱 강조하며 눈길을 사로잡았다.

한편 이성경은 지난 3일 종영한 MBC 드라마 ‘찬란한 너의 계절에’에서 수석 디자이너 송하란 역을 맡아 독보적인 비주얼은 물론 한층 깊어진 연기력으로 시청자들의 큰 사랑을 받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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