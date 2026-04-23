최유현 자수장, 작품·소장 유물 대규모 기증…공예 계승 토대 마련

최유현 자수장이 기증한 자수 작품 중 아미타불. 한국전통문화대 제공

최유현 국가무형유산 자수장이 평생에 걸쳐 축적해온 작품과 공예 유물을 대규모로 기증하면서 한국전통문화대가 전통 공예의 보존과 교육·연구 기반을 한층 강화할 수 있는 중요한 계기를 마련했다. 이번 기증은 단순한 유물 이전을 넘어 전통 기술의 체계적 계승과 학술적 확장을 동시에 도모할 수 있는 의미 있는 사례다.

국가유산청 산하 한국전통문화대학교는 전날 충남 부여군 교내 유현당에서 최유현 자수장이 직접 제작한 자수 작품 124건과 도자기·민속품 등 소장 유물 1185건을 기증받는 약정식을 개최했다고 23일 밝혔다.

최유현 자수장은 수십 년간 전통 자수의 맥을 이어온 장인으로, 섬세한 바느질 기법과 독창적인 문양 구성으로 한국 자수 예술의 정수를 구현해왔다는 평가를 받아왔다. 이번 기증품에는 다양한 제작 시기와 양식을 반영한 작품들이 포함돼 있어 자수 기법의 변화와 발전 과정을 한눈에 살펴볼 수 있는 학술적 자료로서 가치가 크다.

특히 재료 선택과 색채 운용, 문양의 상징성 등 전통 자수의 미학적 요소를 종합적으로 분석할 수 있는 점에서 연구자들에게 중요한 기반 자료가 될 전망이다.

최유현 자수장이 기증한 유물 중 용충호. 한국전통문화대 제공

더불어 도자기와 민속품 등 다양한 공예 유물이 함께 포함되면서 단일 장르를 넘어 한국 전통 공예 전반의 흐름을 입체적으로 이해할 수 있는 자료군이 구축됐다. 이는 공예가 생활문화 속에서 어떻게 형성되고 변화해왔는지를 보여주는 실증적 자료로 기능할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 교육 현장에서는 학생들이 실제 유물을 기반으로 제작 기법을 학습하고, 전통의 현대적 재해석 가능성을 탐구하는 데에도 중요한 자산이 될 것으로 기대된다.

기증 약정식에 참석한 최유현 자수장은 “이번 기증이 전통 자수의 가치와 아름다움이 교육 현장에서 지속적으로 계승되는 계기가 되길 바란다”며 “후학들이 이를 토대로 전통을 창의적으로 발전시켜 나가길 기대한다”고 밝혔다.

기증품은 현재 정비 중인 구 부여박물관(관북리 유적 일원)이 재개관하는 시점에 맞춰 전시·공개될 예정이다. 이를 통해 일반 국민들도 우리 전통 자수와 공예의 미적 가치와 역사적 의미를 보다 가까이에서 접할 수 있을 전망이다.

한국전통문화대는 이번 기증을 계기로 관련 유물의 체계적인 보존·관리 시스템을 구축하고, 이를 교육과 연구에 적극 반영해 전통문화 분야 전문 인력 양성에 박차를 가할 계획이다. 나아가 디지털 아카이빙과 학제 간 연구를 병행해 전통 공예 자원의 현대적 활용 가능성을 확장하고, 국내외 학술 교류의 기반을 강화한다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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