신예영·순순희·전건호·여자친구 예린 뭉쳤다…‘룰루랄라 프렌즈2’ 오늘(23일) 첫 공개

음악으로 친구가 된 아티스트들이 부산에서 한층 더 다채로운 음악 여정의 첫발을 뗀다.

23일 오후 5시 유튜브 스튜디오:D 채널을 통해 공개하는 음악 웹예능 ‘룰루랄라 프렌즈 2’는 한국 아티스트와 해외 아티스트가 함께 여행하고, 먹고, 노래하며 특별한 순간을 만들어가는 뮤직 리얼리티다. 각기 다른 매력과 음악 색깔을 지닌 아티스트들이 한 데 모여 도시 곳곳을 누비며 유쾌한 케미와 진솔한 이야기를 그린다.

호소력 짙은 보이스의 감성 발라더 신예영, 부산을 대표하는 3인조 발라드 그룹 순순희, 감미로운 미성이 돋보이는 보컬리스트 전건호, 비타민 같은 음색과 밝은 에너지로 사랑받는 여자친구 예린이 ‘프렌즈’로 함께하며 베트남 인기 아티스트 본 응이엠과 당 빙 틴이 합류했다.

‘룰루랄라 프렌즈 2’에서는 부산을 거점으로 활동하는 순순희, 그 중에서도 멤버 기태의 리드로 진행되는 ‘순순희 따라와’ 부산 투어를 통해 로컬 감성이 물씬 묻어나는 코스를 선보이며 부산의 매력을 생생하게 전달할 예정. 아티스트들 간의 자연스러운 호흡과 케미 역시 주요 관전 포인트 중 하나다.

예측불가한 상황 속에서 펼쳐지는 음악적 순간들도 눈길을 끈다. 결혼을 앞둔 커플의 프러포즈 이벤트를 위해 긴급 투입된 신예영과 기태의 깜짝 축가를 비롯해 술집에 등장한 ‘꽃을 든 발라더’ 전건호의 라이브 어택, 뒤풀이 도중 현장의 분위기를 단숨에 끌어올리며 술집의 천장을 날려버린(?) 가수들의 즉석 라이브까지 실력파 아티스트들이 선보이는 다양한 에피소드가 펼쳐지며 색다른 몰입감을 선사할 예정이다.

해운대가 한눈에 내려다보이는 루프탑에서의 감성 버스킹은 물론, 부산의 맛집과 시장을 종횡무진하며 펼치는 먹방도 빼놓을 수 없다. 비프광장 먹거리 골목 투어부터 부산을 대표하는 돼지국밥 먹방까지, 지역의 매력을 오감으로 즐기는 장면들이 풍성하게 담긴다. 뿐만 아니라 바닷가를 따라 달리는 캡슐열차 체험, 네컷사진 촬영 등 여행의 설렘을 더하는 다양한 순간들도 그려질 예정이다.

‘룰루랄라 프렌즈 2’를 통해 선보인 멤버들의 가창곡은 음원으로도 정식 발매된다. 이날 오후 6시 신예영의 ‘벗’을 시작으로, 순순희가 부르는 ‘참 다행이야’, 전건호의 ‘이 별’, 예린의 ‘너무 예뻐’, 그리고 이들의 단체곡 ‘All For You’까지 매주 순차적으로 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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