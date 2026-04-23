‘오드 투 러브’ 엔시티 위시, 대세 굳히기

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 정규 1집 ‘오드 투 러브(Ode to Love)’로 대세 굳히기에 나선다.

지난 20일 발매된 NCT WISH 정규 1집의 타이틀곡 ‘오드 투 러브’는 본격적인 음악방송 활동 시작 전부터 멜론 TOP100 3위∙HOT100 1위 피크, 음원 공개 이틀 만에 멜론 일간 차트 28위 및 애플뮤직 한국 TOP100 3위를 차지해 NCT WISH의 해당 차트 자체 최고 기록을 경신했다.

이번 앨범은 발매 하루 만에 통산 세 번째 밀리언셀러를 달성한 데 이어 글로벌 차트에서도 선전하고 있다. 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에서 한국 뮤직비디오 차트 1위와 ‘트리플 골드’ 인증 획득, 디지털 앨범 판매 차트 1위, 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 1위, 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 2위를 비롯해, 일본 라인뮤직 데일리 앨범 랭킹 1위 및 AWA 실시간 급상승 차트 1위를 차지했다.

엔시티 위시는 오늘(23일) 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 음악방송에 출연, 대세 굳히기에 나선다. 오는 24일 KBS2 ‘뮤직뱅크’, 25일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 26일 SBS ‘인기가요 ON THE GO’ 등 음악 프로그램에 출연해 타이틀곡 ‘Ode to Love’ 무대를 선보일 예정이다.

앨범과 동명의 타이틀곡 ‘오드 투 러브’는 청량한 리듬과 아련한 멜로디가 돋보이는 뉴 유케이 개러지(New UK Garage) 기반의 댄스 팝 곡으로, 차가운 세상 속에서 다정함을 전하겠다는 진심과 포부를 더했으며, ‘뚜-뚜루뚜’ 가사에 맞춰 다 같이 움직이는 포인트 안무가 특징이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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