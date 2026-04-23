푸드트럭만 있나?… 서울스프링페스티벌엔 ‘펫푸드 트럭’ 뜬다!

네츄럴코어의 펫푸드 트럭. 네츄럴코어 제공

여의도 한강공원 축제 현장에 네츄럴코어 ‘펫푸드 트럭’이 뜬다.

23일 펫푸드 기업 네츄럴코어는 오는 24~26일 서울 여의도 한강공원 일대에서 열리는 ‘2026 서울스프링페스티벌’에 참가해 반려가족을 만난다고 밝혔다.

서울시가 주최하는 이번 행사는 문화 공연·체험·전시 등이 준비됐다. 네츄럴코어는 업계 최초로 활용 중인 펫푸드 트럭이 출동한다. 회사의 상징색인 초록빛 외관과 내부의 다양한 펫푸드 제품들이 눈길을 끄는 이 트럭은 축제 현장에서 흔히 볼 수 있는 푸드트럭이 펫푸드의 영역까지 확장, 반려동물 문화 발전을 보여주는 상징적인 차량으로 평가 받는다.

회사는 지난해 말부터 각종 축제, 펫페어, 봉사활동 등 현장에서 펫푸드 트럭을 운영하며 새 바람을 일으키고 있다.

네츄럴코어의 펫푸드 트럭에 제품들이 진열돼 있다. 네츄럴코어 제공

네츄럴코어는 이번 행사에서 펫푸드 트럭 외에도 제품 체험 및 판매 부스를 운영하며 강아지·고양이 사료·간식 베스트셀러와 신제품 50여 종을 최대 50% 할인가에 판매한다. 꽝 없는 룰렛 이벤트 등 참여형 프로그램로 맞춤형 펫푸드도 선물한다.

송주미 네츄럴코어 이사는 “고객이 직접 브랜드를 경험하고 공감할 수 있는 접점을 확대하는 것이 중요하다”며 “서울의 봄을 만끽할 수 있는 이번 축제에서 반려동물과 함께 즐거운 추억을 만들기 바란다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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