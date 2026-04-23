인생만화 찾아준다고?…카카오페이지, ‘인생만화 찾아드림’ 이벤트 연다

카카오엔터테인먼트가 독자의 인생만화를 찾아준다.

카카오페이지를 통해 신규 애니메이션이 공개된 인기 일본 만화 원작들을 한 데 모아 소개하는 이벤트가 진행된다. 유수의 웹툰, 웹소설 IP에 더해 ‘원피스’, ‘나루토’, ‘블리치’ 등 다채로운 일본 만화 디지털판 라인업을 보유한 카카오페이지 내 다른 일본 만화들과도 시너지를 낼 전망이다.

카카오엔터테인먼트는 오는 30일까지 ‘인생만화 찾아드림’ 2차 이벤트를 카카오페이지에서 진행한다고 23일 밝혔다. 올해 2분기 신규 애니메이션으로 방영 중인 일본 만화를 대상으로 한 특별 프로모션으로, 웹툰, 웹소설은 물론 뛰어난 일본 만화 콘텐츠 경쟁력을 갖춘 플랫폼으로서 원작 만화 이용자와 접점을 넓히기 위해 준비됐다.

특히 이번 이벤트는 이달 초 진행된 ‘인생만화 찾아드림’ 1차 이벤트를 향한 열띤 호응에 힘입어 기획됐다. 올해 3월 기준 단행본 누적 발행 2,000만부를 돌파한 ‘악마에 입문했습니다! 이루마 군’을 대상으로 9일간(4/4~4/12) 진행된 1차 이벤트는 국내 독자들 사이에 큰 인기를 모았다. 실제 이벤트 기간 ‘악마에 입문했습니다! 이루마 군’은 카카오페이지 올해 일본 만화 카테고리 작품 가운데 열람자 수와 매출 모두 1위에 올랐다. 여기에 일본 만화 주간 매출 누적 기록 중 최고 매출 기록도 경신했다.

이번에 진행되는 2차 이벤트 대상작은 올 4월 신규 애니메이션 회차가 공개된 국내 팬덤이 두터운 작품들로 선정됐다. ‘악마에 입문했습니다! 이루마 군’, ‘키리오 팬클럽’, ‘Re: 제로부터 시작하는 이세계 생활’, ‘사랑해 게임을 끝내고 싶어’, ‘매리지 톡신’, ‘전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여’ 등 총 6종이다. 이벤트 작품들은 단행본 10% 할인을 기본 제공하며, ‘악마에 입문했습니다! 이루마 군’과 ‘키리오 팬클럽’ 단행본 세트는 30% 추가 할인을 진행한다. 또한 ‘악마에 입문했습니다! 이루마 군’ 5권 무료 제공에 더해 ‘전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여’ 포함 4종에도 1권 무료 혜택이 적용되며, 이벤트 기간 구매자 및 독자를 대상으로 한 다양한 캐시 이벤트도 열린다.

카카오페이지는 ‘인생만화 찾아드림’ 이벤트 인기에 발맞춰 주요 일본 만화를 소개하는 이벤트를 지속적으로 이어갈 예정이다. 특히 국내 일본 만화 팬들을 대상으로 한 이벤트인 만큼 카카오페이지가 유통 중인 다른 일본 만화 작품들과도 시너지를 낼 전망이다. 다채로운 일본 단행본 라인업을 보유한 카카오페이지는 ‘원피스’, ‘나루토’, ‘블리치’ 등 일본 대표 소년 만화를 포함해 현지 만화계를 대표하는 다수 인기 만화 디지털판을 선보이며 독자들을 모으고 있다. 액션 '진격의 거인', '귀멸의 칼날', '주술회전', '체인소 맨', '나의 히어로 아카데미아', '사카모토 데이즈'부터 드라마 '미스터 초밥왕', '최애의 아이', 로맨스 '너에게 닿기를', 스포츠 'H2', '하이큐!!'까지 장르를 폭넓게 아우른다. 카카오페이지는 앞으로도 일본 만화 라인업을 지속 확대해 나갈 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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