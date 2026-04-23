‘꾸준한 선행’ 이재용 아나운서, 보건복지부 장관 표창

보건복지부 장관 표창 전달식에 함께한 이재용 아나운서와 한국장애인재단 권선진 이사장

꾸준한 나눔으로 선한 영향력을 펼쳐온 이재용 아나운서가 제46회 장애인의 날(4월 20일)을 맞아 보건복지부 장관 표창을 받았다.

이번 장관 표창은 장애인의 인권 신장과 복지 증진을 위해 헌신해 온 이에게 수여되는 상으로 이재용은 꾸준히 이어온 장애인 인식개선 활동의 공로를 인정받았다.

2009년 한국장애인재단 홍보대사로 위촉된 이재용은 장애 공감 공모전 시상식 사회, ‘미디어 속 장애인 다시보기’ 목소리 나눔, ‘다같음 챌린지’ 캠페인 촬영 등 장애인 인식개선 활동에 참여하며 재능기부를 이어오고 있다.

표창장 전수는 22일 오후, 한국장애인재단에서 진행됐다. 한국장애인재단 권선진 이사장은 “개인 일정을 조율하면서까지 재단 활동에 적극적으로 참여해주시는 이재용 홍보대사에게 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊다”며 상장을 전수했다.

이재용은 “장애인의 날을 맞아 의미 있는 상을 주셔서 감사하다. 앞으로도 다름이 존중되는 사회를 위해 노력하겠다”는 소감을 전했다.

한편 이재용은 MBC 간판 아나운서로 활약하다 2018년 프리랜서로 전향해 채널A ‘행복한 아침’, 매일경제TV ‘경제토크쇼픽’ 등 다양한 프로그램을 통해 시청자와 만나고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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