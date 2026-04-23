위험하지만 끌린다…‘은밀한 감사’ 김재욱, 어른 섹시 온다

배우 김재욱표 ‘어른 섹시’가 온다

오는 4월 25일 첫 방송되는 tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’는 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선 분)와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명 분)의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다.

김재욱은 극 중 해무그룹 총괄 부회장이자 실력과 인성을 모두 갖춘 재벌 3세 전재열 역을 맡았다. 모든 것을 다 가진 듯 보이지만 내면에는 채워지지 않는 깊은 공허를 지닌 인물이다. 언제나 여유롭고 젠틀하지만 쉽게 다가갈 수 없는 아우라를 지닌 캐릭터와 남다른 존재감을 지닌 김재욱이 만나 탄생한 전재열 캐릭터에 벌써부터 이목이 쏠리고 있다. 특히, ‘어른 섹시’의 대명사로 꼽히는 김재욱 특유의 분위기는 캐릭터가 가진 여유로운 태도에 설득력을 더하며 그 매력을 배가시킬 전망이다. 여기에 김재욱만의 섬세한 연기로 완벽해 보이는 겉모습과 대비되는 내밀한 상처를 심도 있게 그려내, 보다 입체감 있는 인물을 완성할 것으로 기대를 모은다.

그동안 김재욱은 넓은 연기 스펙트럼을 바탕으로 자신만의 존재감을 공고히 해왔다. 어떤 역할이든 주어진바 그 이상의 몫을 해내며, 마치 잘 벼린 칼처럼 스스로를 갈고 닦아왔다. 지난해 넷플릭스 시리즈 ‘멜로무비’의 고준 역을 맡아 부드러우면서도 묵직한 연기로 깊은 여운을 남기며 배우 김재욱의 재발견이라는 호평을 이끌어냈다. 이어 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘탄금’에서는 내면에 광기를 품은 한평대군 역으로 한계 없는 에너지를 보여주며 배우로서의 저력을 다시 한번 입증했다. 이처럼 끊임없는 도전을 통해 역량을 쌓아온 김재욱은 이번 작품을 통해 대중에게 가장 깊게 각인된, 자신의 주전공으로 돌아온다. 긴 시간 다져온 내공을 바탕으로 본연의 매력을 캐릭터의 서사에 완벽하게 녹여낸 김재욱이 보여줄 활약에 귀추가 주목된다.

한편, tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’는 오는 4월 25일(토) 밤 9시 10분 첫 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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